東張西望｜八両菜腳部潰爛見骨關梅艷芳事？　原來同歌迷會有關係

TVB節目《東張西望》今日（22日）一集講到一名疑八両金的前妻八両菜（何顓彤）的女事主「報東張」，指自己行動不便，經歌迷會朋友介紹光顧理療中心，怎料導致腳部潰爛。《香港01》向八両菜證實後，節目中所提及的何小姐就是何顓彤，即是八両金的前妻八両菜。

八両菜表示自己於今年8月20日於一個商畀飯局中認識歌迷會會員A女士，並且得知八両菜3年前做過一個手術而導致元氣大傷，所以推薦八両菜去理療中心養生。八両菜指A女士向她表示：「佢話梅艷芳臨死嘅遺願，梅艷芳話佢自己因病而死，所以好希望一啲惦記佢嘅歌迷可以透過合理嘅價錢可以醫到一般嘅病。佢話你係歌迷會嘅會員就可以免咗個診金。」當時一位自稱陳醫師的人出現，叫她站在「磁療機」上，每次收費$400。八両菜表示自己當時跟「醫師」說：「我話我3年前手術後，行路行得慢咗，如果可以令到啲筋絡舒通，行得快啲就好。」之後醫師就介紹她用「磁療機」。

但八両菜第二次去理療中心時就發現腳底起了一個水泡，醫師向她表示是「濕氣重」，更叫她自己處理傷口。第三次醫師在知道她有傷口的情況下，加大了「磁療機」的馬力，讓八両菜有些沸騰的感覺，八両菜被問到為何知道有傷口的情況下仍要繼續做療養程時，她指：「我唔知道部機有問題，可能真係濕氣重呢！」之後第四次去理療中心時，醫師表示幫她消毒，更叫她把水泡的水自行放掉，言語驚人。

經過第四次的治療後，八両菜的傷口惡化，忍痛幾天後自行入院做緊急手術。八両菜身在醫院哭訴：「入完手術室出嚟，有人幫我影咗張相，我發現個情況原來成個U字型啊個腳跟位，啲肉都刮咗。我呆咗！日日坐喺張床度喊囉，望完嗰張手術後嘅相。」八両菜通知A女士及陳醫師，但二人均沒有出現探望。經過三次手術後仍然未有好轉，八両菜指護士幫她檢查傷口時發現「唔對路」，傷口不斷流血像小水塘，當時手術更輸了兩包血。

八両菜打算追究責任，節目組揭發理療中心內自稱陳醫師的人，原來沒有在中醫名錄中，懷疑冒充中醫資格。節目組到訪理療中心兩次都沒有人應門，用通訊軟件找他們時，他們都顯得十分小心。至於A女士所屬的歌迷會到底與理療中心有什麼關係？原來理療中心多次贊助A女士所屬的歌迷會辦活動，而A女士對於今次的事件，亦三緘其口。

