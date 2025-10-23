愛回家｜影后及影帝級人物與班底演員合照　惹加入劇集疑雲？

TVB的《愛·回家》一向都是黃金劇集，劇中的角色都十分「入屋」，令人印象深刻。劇中演員張本立今日（22日）在社交平台分享了一張疑似《愛·回家》拍攝現場的照片，除了大家平時見到的《愛·回家》演員外，竟然還有張柏芝、劉嘉玲等人？

劇中演員張本立都有份出演《愛·回家》。（陳順禎攝）

張本立分享的合照中可以見到除了有《愛·回家》多名班底演員外，還有多位巨星，包括有：內地影后劉曉慶、內地演員寧靜、內地影帝邵兵的兒子邵子恒、劉嘉玲及張柏芝。但是當《愛·回家》的演員面對著這班巨星時，都要「讓路」，把「C」位讓給他們，只有德高望重的劉丹（丹爺）可以坐在前排。

張本立分享了一張有影后影帝的合照。(小紅書@Billy張本立)

張本立發文表示：「開心遇見！太驚喜！」相中更可見多位巨星與丹爺一同派心，認真「潮爆」。他分享了這張特別有份量的照片後一度引起網民驚訝：「啥情況？」、「以來没想過這幫人會在一個畫面裡同框」。有網民分析表示近期張柏芝、劉嘉玲等人來港拍攝綜藝節目《一路繁花2》，節目邀請了多位超高「國民度」和擁有豐富人生閱歷的姐姐，組成大女主旅行團，攜手兩位青春洋溢的少年搭檔拍攝。而這張照片應該就是拍攝《一路繁花2》中，他們到到《愛·回家》拍攝現場探班。

劉曉慶參與《一路繁花》錄製。（《一路繁花》微博圖片）