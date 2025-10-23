Energy坤達到加拿大因逃兵役即回程　下機被拘捕兼面臨巨額違約金

台灣最近繼續爆出「逃兵役潮」，警方展開第3波拘捕。修杰楷、陳柏霖、Energy書偉及棒棒堂廖允杰（小杰）都是拘捕名單之列，經調查後以妨害兵役及偽造文書罪送辦。除了以上藝人之外，還有Energy成員坤達，日前（21日）台灣警方上門拘捕坤達時「摸門釘」，其太太柯佳嬿出來應門，並指坤達不在台灣，正因為工作而出發加拿大溫哥華，並預計10天後才會返台。但是坤達在加拿大一下飛機收到消息後馬上取消當地的拍攝行程，於當地時間21日凌晨2時許登機回台灣。

坤達於昨日（22日）清晨6時抵達台灣，因為他屬於「入出國境管制」的狀態，所以一下飛機就被移送新北地檢。坤達一出機門，隨即被新北地檢署的隊員上前以「依妨害兵役條例及偽造文書罪」拘捕，由於坤達是主動返回台灣，所以今次的拘捕並沒有把坤達鎖上手銬，不過拘捕行動在機場引起了一陣騷動，經調查後坤達以50萬新台幣交保離開。

據了解，坤達是在15年前，透過朋友介紹認識「閃兵集團」，偽造高血壓病歷而成功逃過兵役。但是因為時間過得太久，所以他沒法記得花了多少錢來偽造病歷。坤達原本形象優秀，手上握有多個代言品牌，亦有不少工作在手。但經過今次「逃兵役」後，他的代言及工作有可能盡失，代言亦有可能要求賠償面臨千萬的巨額違約金。

坤達亦透過公司發聲明表示：「15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲的期望，對此深感自責。」他承諾全力配合調查，承擔全部法律責任。