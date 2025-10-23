「人氣王」Anson Lo辦個唱驚現滯銷　4場最費門票最多仍可以買6張

男團MIRROR中的「人氣王」盧瀚霆（Anson Lo）將於12月在亞洲國際博覽館舉辦《ANSON LO ”KINGDOM“ LIVE 2025》演唱會，10月13日由「MIRO」優先購買，隔天（10月14日）開始優先訂購，直至10月21日才作公開發售。但是今日（23日）驚爆Anson Lo演唱會門票滯銷情況出現，經翻查後發現網上見到有不少的門票仍在發售，僅首場的中價及平價門票售罄，其他場次及價位仍然可以買到6張。

Anson Lo 12月將舉辦一連四場的個唱。(陳順禎 攝)

第一場最貴仍有門票發售，最多還可以買6張，只有中價及平價售完。(網上截圖)

第二場最貴仍有門票發售，最多還可以買6張。(網上截圖)

第二場中價仍有門票發售，最多還可以買6張。(網上截圖)

第三場最貴仍有門票發售，最多還可以買6張。(網上截圖)

第四場最貴仍有門票發售，最多還可以買6張。(網上截圖)

Anson Lo見演唱會門票滯銷，馬上想盡辦法吸引更多「神徒」支持及購買，他在社交平台出盡「冧招」，更預告會送貼身物。另外勁敵及同公司的「頂流」姜濤同樣亦是12月開騷，相反他十分「老定」，對銷售充滿信心，更有傳姜濤會打破隊友陳卓賢（Ian）的紀錄，開足8場個唱。

Anson Lo在社交平台出盡「冧招」。(ig@ansonlht)

Anson Lo「跌落神壇」一早已經有先兆，上星期他於尖沙咀一商場出席活動，已經見到粉絲人數大減，連商場都「塞唔爆」。之後他的後援會分享了當日的神徒大合照，粗略估計只有50人左右，相比起以前的「盛況」，現在真的是人丁單薄。

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）一向都是隊中的人氣王。(陳順禎 攝)

有網民在社交平台發文貼出照片問是誰。(小紅書圖片)

盧瀚霆後援會分享了當日的神徒大合照，粗略估計只有50人左右。(ig@ansonlohontingfanclub)

Anson Lo眼見賣座力大減，危機湧現，馬上在社交平台發文分享游泳照及備戰心情，他大晒自由式及蝶式泳姿，他表示自己最近努力健身、跑步及游水練氣，目的就是為了演唱會上有好的表現。之後開始打溫情牌：「我作為出道七年的歌手和表演者，希望你們給我一個機會。在我12月頭演唱會為你們好好表演，你們一定會喜歡、開心的。」除此之外，Anson Lo更預告到時演唱會每晚送出貼身物件：「每一晚演唱會，大家都有機會得到屬於我的隨身物件。這些物件是這大半年陪伴着我很多排舞、聽歌和深夜自己一個準備的時光，希望這些我珍而重之的物件每一晚都能找到它的新主人。」

Anson Lo更預告到時演唱會會每晚送出貼身物件。(ig@ansonlht)

Anson Lo大晒自由式及蝶式的泳姿。(ig@ansonlht)

Anson Lo大晒自由式及蝶式的泳姿。(ig@ansonlht)

除了Anson Lo自己努力吸引人購買演唱會門票外，神徒亦落力「發功」谷銷量，她們在網上洗板式宣傳，但就被網民嫌棄「過份Hard sell」，她們作一式一樣的宣傳，最後還附上購票連結，所以不少網民都覺得受不了。

Anson Lo落力冧爆粉絲。(資料圖片)