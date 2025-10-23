TVB上位窮小生冇工開嚴肅去見工　網民擔憂遇影視寒冬要被迫轉行

現年31歲的林正峰近年獲無綫力捧，在重頭劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角，更與高海寧上演感情戲，令觀眾留下印象。林正峰除拍劇外,也進軍內地影音平台，頻頻拍片分享生活點滴。不過最近沒有劇組的消息，反而自爆去見工，更指每次遇上壓力就會肚痛想去廁所，有不少粉絲擔憂林正峰正遇上影視寒冬，需要轉工尋求收入來源。

林正峰上年憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男王偉一角，令觀眾印象深刻。（《新聞女王》劇照）

早前有機會拍內地劇。（IG@niklas_lamcf）

日前林正峰在小紅書分享了一段以「原來在香港藝人也要求職？面試好緊張」為題的新影片，為了應付生活林正峰一直都有兼職，他在片中嚴肅透露除了要應付家庭老師的工作外，就要立即去見工。過去林正峰一直有做兼職社工，他表示自己剛完成舊合約，現時政府有新一輪三年的機會，而拍片當日就是面試日。他直言不肯定是否能夠再做兼職社工，因需要重新做面試及申請程序和其他人比拼。另外，因為做藝人而染了一頭金髮，他亦表示做社工不適合染金髮，並感激當局也知道他的身份並予以諒解。

林正峰日前拍片分享見工經過。（小紅書）

林正峰在沒有演員工作的時候，會做家庭教師作兼職。（小紅書）

林正峰貼地食米線。（小紅書）

林正峰見工半小時後報喜訊，透露面試官很滿意自己的表現，有信心取得新一輪3年的兼職社工合約。林正峰之後就到平民米線店醫肚，一點明星架子也沒有，非常貼地。最後，他更開心透露終於接到新劇，下星期就要進劇組，故立即去健身室做Gym操Fit身體。

林正峰開心透露終於接到新劇，故立即去健身室做Gym操Fit身體。（小紅書）

不少網民都被林正峰極高行動力而圈粉。（小紅書）

有不少網民看到片段後，都忍不住大讚林正峰時間分配得很好，亦會積極尋求工作：「強了哥...不知道怎麽能做到這麽高能量」、「怎麽管理時間？」、「一天可以做三四個不同事情的人」、「香港就業競爭好激烈啊」、「來大陸拍短劇好不好 短劇比較賺錢」、「太強了！！果斷吸粉」、「好有生命力的一個人」。