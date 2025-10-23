黃翠如生日曬母子合照冧爆感嘆擁有全世界　蕭正楠呷醋：我呢？

黃翠如與蕭正楠在2018年結婚，今年3月迎來兒子「蕭哈哈」，兩人不時在社交平台分享湊仔生活，一家三口幸福美滿！今日（23日）黃翠如迎來44歲生日，亦是她榮升人母後的第一個生日，她在IG曬出一張同囝囝的合照，並寫道：「回看，原來已經擁有了全世界🌈生日，快樂，我，蕭媽媽😊」

相中所見，黃翠如將臉貼向「蕭哈哈」，母愛滿瀉，而「蕭哈哈」就眼仔睩睩望向鏡頭，手仔摸着媽媽的面珠，精靈又可愛，母子同框的畫面十分溫馨！不過老公蕭正楠就呷醋留言表示：「咦？無圖2嘅？errr? 我呢？」網民笑爆回覆：「你已經俾仔仔取代了」、「有陣時清楚一下自己嘅地位」，非常搞笑！其後蕭正楠就曬出一家三口的合照，並寫道：「終於搵到一張有我嘅相。呢個嬲，嬲得好快樂，嬲得好幸福。祝我的天下無雙🌈🌈生日快樂❤️❤️❤️愛我要和哈哈一樣多❤️❤️❤️」

其實翠如同老公一向都是圈中公認的恩愛夫妻，兩人在2014年合作拍攝劇集《師奶Madam》而定情，2018年蕭正楠與曹永廉在《萬千星輝頒獎典禮》上奪得「最受歡迎電視拍檔」，他在台上致辭時突然宣布婚訊：「2018年喺我工作上有好多成就，做咗好好嘅綜藝節目，而喺我人生都做咗一個好大嘅決定，我好想趁呢個機會，多謝我太太黃翠如！」之後更深情告白：「多謝你令我更識照顧人，令我更識做一個男人。」兩人由拍拖到結婚都Sweet到漏，羡煞旁人！

