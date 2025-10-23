高海寧單身多年自爆朋友戥心急　追求精神連繫：相同價值觀好重要

香港賽馬會年度盛事「莎莎婦女銀袋日2025」即將舉行，身為形象大使的高海寧（高Ling）今日（23日）出席宣傳活動，身穿粉紅色貼身裙、佩戴特別設計帽飾的她，相當漂亮，大展優美端莊氣質。

高海寧身穿粉紅色緊身裙亮相。（葉志明 攝）

今年內已拉過多次頭馬的高海寧，對於今次能擔任形象大使相當開心，她在受訪時被問到屆時會不會下注玩幾把，她就表示：「都會嘅，我覺得小賭怡情。（你係自己貼還是聽人畀貼士？）我學緊，之前入馬場嘅時候都會聽啲朋友介紹，馬嘅狀態好唔好，學吓點樣睇吓都係開心嘅。（有冇諗過自己做馬主？）如果我可以成功做馬主嘅話，當然係一件非常開心嘅事情，畀我努力多幾年先。」

優雅。（葉志明 攝）

早前高Ling遠赴法國旅行，她認為自己一個人去旅行其實也很好玩，此行亦完成自己人生中其中一個清單。問到在旅行時有沒有艷遇，她就笑言：「有㗎，小朋友艷遇囉！（有冇男性搭訕？）都有嘅。」她又講到去了南法很多小鎮，充滿藝術氣息的地方旅行，就好像去了梵谷曾經住過的小鎮，令她有很大收穫：「接觸多啲藝術嘅嘢，令到自己喺內在都有收穫。」

高海寧表示接觸了很多藝術的東西，令自己內在有很多收穫。（葉志明 攝）

在南法小鎮停留的時候，高Ling表示當地晚霞時分，整個天空都是粉紫色的，此種景色令她感到非常震撼，問到在如此漂亮的地方，一個人欣賞景色的時候會不會感到孤獨時，她就表示：「又唔會嘅，呢個就係我去完之後好深嘅感受，當你面對住一個咁靚嘅地方嘅時候，你同自己嘅關係同對話都係好重要，因為如果你有一個朋友喺側邊講好多嘢，你未必會睇到呢個景。」她強調一個人旅行的好處就是有很多時間去感受周圍。

高海寧表示一個人去旅行很開心。（葉志明 攝）

續問到著急找另一半陪伴嗎？她就表示：「搵人陪會係第二種感覺，但係暫時今次呢個旅程係令我打開咗另一個新嘅視野，自己同自己相處都好開心。（如果搵到另一半會唔會玩閃婚？）唔知啊！以前可能會諗多啲，有時啲嘢都唔到我控制嘅，唔係話我想幾時結婚就幾時結婚，遇到嗰陣時就自然發展。（身邊有冇好多朋友介紹異性認識？）會有好多朋友戥我心急。（你而家嘅擇偶條件係咩？）我諗要溝通到，其實我比較追求嘅係精神上可唔可以連繫到，有冇相同嘅價值觀變成隊友，呢個好重要。」強調感情事隨緣。