鄭杞瑤新歌找來林若寧填詞　為拍MV扮Barbie一鏡到底4分鐘唔眨眼

樂壇新人鄭杞瑤Kylie C.10月23日推出今年第二首派台作品《可憐之人》，繼上一首《只得一半》找來于逸堯@人山人海及林夕兩位大神加持後，今次新歌再找來林若寧填詞，班底夠晒架勢！從《只得一半》的失聰自白，到《可憐之人》的控訴愛情，鄭杞瑤為新歌MV四分鐘唔眨眼，更是一鏡到底扮Barbie任人擺布，忍到尖叫。



樂壇新人鄭杞瑤Kylie C.推出派台作品《可憐之人》，找來林若寧填詞！（官方提供圖片）

鄭杞瑤新歌《可憐之人》愛情控訴

提到每次都能夠找到神級的音樂班底合作，Kylie C.即刻笑到見牙唔見眼：「真係要多謝經理人，幫我聯繫呢班咁犀利嘅音樂人，對我嚟講係好大榮幸，學到好多嘢！」至於新歌創作靈感，Kylie指全靠監製Larry Wong睇中她跟足球好有緣：「Larry覺得我成個人都跟足球好有關，其實可以試吓比較硬淨啲嘅曲風，所以度身訂做呢首Pop rock風格嘅歌。」

新歌《可憐之人》講述不對等的愛情關係，Kylie C.解構MV概念：「導演諗起Barbie，光鮮亮麗外表下其實所有嘢都被安排，無選擇權，成個人生任人擺布。」

鄭杞瑤拍新歌MV要4分鐘唔眨眼

為了強化這種操縱感，MV以一鏡到底拍攝手法，Kylie C.仲更要四分鐘不眨眼，認真慘情！講到拍攝過程，Kylie C.大嘆辛苦：「正式拍咗大約5次，但排練差唔多10次，成個過程用咗7至8個鐘。」不過最慘是不可以眨眼：「就嚟完嗰陣，隻眼乾到好痕，好似有人不斷用個口吹你隻眼，一cut機我即刻大叫咗出嚟！哈哈！」果然係「可憐之人」。問到現實中有沒有試過不對等的愛情，Kylie C.自爆：「我嘅愛情關係都係屬於被控制多，因為我好唔識表達，但同時又容易將所有情緒發洩俾另一半。就係一個矛盾嘅人馬座。」看來今次應該是唱出心聲！