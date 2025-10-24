水龍吟劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《水龍吟》陸劇又名千劫眉，改編自藤萍小說《千劫眉》。有作為編劇，陳宙飛、錢敬午為執導，由羅雲熙領銜主演的一套以古裝玄俠為題材的電視劇。羅雲熙繼《長月燼明》一人分飾三角大受好評後，再次以亮麗古裝造型亮相，演繹異界入世的神秘江湖奇俠！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧水龙吟@Weibo

《水龍吟》電視劇情大綱

唐儷辭（羅雲熙 飾）是從「異境」而來的神秘俠客，貴為萬竅齋之主，融合人、神、妖三種特質，但被摯友陷害入獄，被迫捲入武林陰謀，淪為別人眼中的怪物。他十年後重返江湖，一心想查出真相，意外揭穿以前的師兄柳眼（方逸倫 飾）暗地裡操縱武林，用毒藥和陰謀使天下大亂，而幕後主使竟然與神秘組織「風流店」有着千絲萬縷的關係。

唐儷辭以機智手段潛入十三樓，聯合碧落宮打倒風流店，更入主中原劍會，與不同勢力較量。在博弈之中，他認識了忠義的池雲（敖子逸 飾）、重情重義的沈郎魂（肖順堯 飾）以及俠女鍾春髻（包上恩 飾）互相救贖守護，並與師兄的妹妹阿誰（林允 飾）命運交織，以血脈力量拯救唐儷辭。他被眾俠為護蒼生不惜犧牲的精神所感動，逐步從獨善其身的旁觀者轉化為心繫天下的守護者，決心肩負起江湖重任。

《水龍吟》播出時間｜最新追劇日曆

《水龍吟》電視劇幾時播? 《水龍吟》一共有40集，由湖南衛視、芒果TV、咪咕視頻、移動高清、咪視界播放，會員由10月24日18:00起搶先看，芒果TV SVIP、咪咕視頻鑽石會員用券更新日搶先看一集。而非會員就由10月30日20:00起，湖南衛視金鷹獨播劇場播出。

《水龍吟》演員人物關係圖

《水龍吟》演員

羅雲熙 飾 唐儷辭

來自異境的俠客，為人孤傲；被人陷害，以智謀與江湖各方勢力較量

电视剧水龙吟@Weibo

肖順堯 飾 沈郎魂

外表堅毅內心溫柔，重情重義的俠者，與唐儷辭在江湖博奕中認識

电视剧水龙吟@Weibo

敖子逸 飾 池雲

唐儷辭最忠心耿耿的書僮，性情直爽，在江湖上堅守正義，但常常出其不意

电视剧水龙吟@Weibo

林允 飾 阿誰

唐儷辭師兄之妹，純真勇敢，她的血脈蘊含拯救唐儷辭的力量

电视剧水龙吟@Weibo

包上恩 飾 鐘春髻

年少揚名的女俠，雪線子的徒弟，天生俠義風骨，喜歡唐儷辭，願意以生命捍衛他的初心