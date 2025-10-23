李施嬅粉絲瘋狂留言叫幫搵新對象　林盛斌透露疑難同車崇健復合

現年44歲的李施嬅與前未婚夫最近參與內地綜藝節目《再見愛人5》，引起不少關注。而在圈中出了名是「金牌媒人」的林盛斌（阿Bob)，在接受訪問時就自爆近來與對方的私底下對話，透露出她現階段對感情事是抱着開放態度的。

林盛斌有「金牌媒人」稱號。（葉志明 攝）

在2021年時候，李施嬅接受星級健身教練車崇健（Anson）的求婚，但在求婚後的4年二人一直未有舉行婚禮，直到今年2月，她就突然宣布與對方解除婚約，正式回復單身。但沒想到，近來二人就一起參與內地綜藝節目《再見愛人5》，在節目中她就談及分手導火線，直指在眼部曾做4次手術時，車崇健都缺席，甚至他還曾隱瞞帶朋友回家睡主人房，令她產生信任危機，而面對對這些問題他總是認錯但又從不改正，令李施嬅覺得無奈又失望，令不少網民懷疑車崇健是患有亞氏保加症，甚至不看好他們復合。

而林盛斌在受訪時就表示得知李施嬅與車崇健一起參與錄製內地節目《再見愛人5》，但自己就沒有看過節目內容，自爆她的粉絲愛惜舉動：「李施嬅嘅fans真係好錫佢，其實我冇睇過節目內容係講乜嘢，我諗可能係講佢哋點樣分開，有咩唔啱嗰啲，跟住有好多佢嘅fans喺小紅書、抖音，喺我嘅ig，有啲可能係香港fans喺facebook，send 嗰啲DM畀我[你快啲幫施華搵個好嘅老公或者男朋友，佢真係好好㗎，你幫吓佢喇，如果你唔幫佢我會煩到你覆我為止]，好癲呀。」表示可能有粉絲眼見她之前的感情事不順暢的關係，所以才找他幫忙作介紹。

林盛斌透露與李施嬅私底下的對話。（葉志明 攝）

眼見李施嬅的粉絲暖心舉動，林盛斌就透露有將此事告知對方：「我send訊息畀施嬅，我話［你啲fans好錫你，我話佢哋好想我幫你搵。］佢話［你快啲努力喇。］（佢似係持開放態度喎）點會唔開放態度啫，一定開放喇。」言語間透露着她其實還有其他選擇，到底她與車崇健能否因《再》復合成功，我們就拭目以待。