羅啟豪演唱會以Story Teller向歌迷講故事　收益捐助情緒健康機構

「中一生」羅啟豪的《羅啟豪在你和故事之間演唱會》將於12月4日晚上在麥花臣場館舉行，這也是他相隔兩年的第二次個唱，大會於今天（23日）安排記者會公布演唱會詳情。票價分別為$1280 (頭等票)、$980及$680三種，由今日起至星期日於 Patotix 度優先訂票。

「中一生」羅啟豪的《羅啟豪在你和故事之間演唱會》將於12月4日晚上在麥花臣場館舉行。(胡凱欣 攝)

「中一生」羅啟豪的《羅啟豪在你和故事之間演唱會》將於12月4日晚上在麥花臣場館舉行。(胡凱欣 攝)

「中一生」羅啟豪的《羅啟豪在你和故事之間演唱會》將於12月4日晚上在麥花臣場館舉行。(胡凱欣 攝)

Ramon表示非常期待今次個唱：「12月4日晚將會透過音樂和影像，以一個Story Teller 的身份和大家講故事，帶大家踏上一段奇妙嘅音樂旅程。今次歌單除了有不少經典作品外，也包括多首我在這兩年推出的自己歌，不過今次演唱會令人最興奮的地方便是能夠文化聯乘法國經典童話小說《小王子》，也會將門票部分收益捐贈給《小王子基金會》作慈善用途，將音樂、藝術同善意融匯在一起，藉此推動香港情緒健康，讓愛與同理心繼續延伸到更多人身上。屆時大家不單入入場欣賞我的演出，也可以做慈善，真係一舉兩得。」Ramon續說心情非常興奮：「今次演唱會海報設計靈感也是從《小王子》處得來，我以飛機師造型出現在海報上，也用了AI技術做設計，出來效果非常理想。」

Ramon把這隻羊拿出來拍賣。(胡凱欣 攝)

羅啟豪今次演唱會海報設計靈感也是從《小王子》處得來。(胡凱欣 攝)

羅啟豪今次演唱會海報設計靈感也是從《小王子》處得來。(胡凱欣 攝)

《小王子基金會》也有代表到場，並給Ramon送上和小說內情節有關的禮物，用以答謝他的的善心，讓他可以得到更多力量去做好今次演唱會。基金會送給啟豪的第一份禮物是一隻放在盒子內的羊，希望Ramon保持初心，於今次演唱會以充滿愛同夢想的態度，以音樂和大家分享《小王子》的故事。」Ramon : 「這隻羊在《小王子》內非常有重要性，為了可以有更多善款捐去《小王子基金會》，稍後我會把這隻羊拿出來拍賣，大家要密切留意。」基金會為Ramon 送上一本全球獨有嘅護照，寓意他這位飛機師於今次旅程順風啟航，並祝願Ramon演唱會啟航順利。「星傳文化娛樂」代表一眾主辦單給Ramon送上一盞非常靚的紙雕燈送，祝願他無論去到那𥚃也一定「夠照」。Ramon說：「你哋送嘅每一份祝福我都收到，我會將呢份祝福轉送俾12月4號晚嚟睇我演唱會嘅每一位觀眾，希望大家會享受我唱嘅每一首歌，同埋我講嘢每一個故事。」

《小王子基金會》也有代表到場，並給Ramon送上和小說內情節有關的禮物，用以答謝他的的善心。(胡凱欣 攝)

「星傳文化娛樂」代表一眾主辦單給Ramon送上一盞非常靚的紙雕燈送。(胡凱欣 攝)