詹瑞文首次進軍繪畫領域群星支持　聯乘藝術家梁賀畫作開價88萬

詹瑞文（詹 Sir）首度進軍繪畫領域，與著名藝術家、「光頭仔」原創作者梁賀（Lego）聯袂創作的大型混合媒介畫作《光頭仔與四眼詹的盛宴》，以880,000 港元價格正式亮相，成為本年度《新藝潮十週年：ArtNext Fair 2025》展覽的焦點。此作不僅是市場關注的商品，更是詹 Sir 踏入六十甲子，對其三十餘年戲劇人生的一次深情回顧與藝術總結。在展覽期間，詹 Sir 更獲得多位圈中好友到場支持，包括黃浩然、葉子楣、陳欣健、李蕙敏、樂易玲、Sa 爸等，場面熱鬧。

陳欣健、詹Sir、葉子楣、黃浩然（由左至右)

作品_《光頭仔與四眼詹的盛宴》

這幅《光頭仔與四眼詹的盛宴》，梁賀在創作上以其獨特的油畫風格構築背景，而詹瑞文則將其三十多年演藝生涯中極具代表性的演出海報，以拼貼手法融入畫布。每一片斑駁的海報碎片，都是香港一個文化片段的烙印，共同編織成一幅充滿社會集體回憶與歷史印證的「視覺史詩」。

詹Sir、樂易玲、女畫家_策展人李皓霖Jessica 、李蕙敏（由左至右)

詹瑞文（詹Sir）

詹 Sir 表示，這幅作品是他六十甲子人生的一份藝術小結。他坦言：「這幅畫里有我的全部。那些海報，不只是宣傳品，更是我與每一位觀眾共同渡過的夜晚、共同發出的笑聲與嘆息。Lego 用他的畫筆將這種情感凝固，讓《光頭仔與四眼詹的盛宴》超越了單純的畫作，成為我藝術生命乃至香港一個時代情感的濃縮體。」

詹Sir獲得多位好友到場支持

除了與梁賀的聯乘巨作，詹 Sir 此次應青年女畫家、策展人李皓霖 Jessica（Jlee360）邀請參與是次畫展，同時亦與李皓霖共同創作了《快樂的流動》。作品以「哈嘿呵」為心靈療癒主題，融合了詹 Sir 的喜劇能量與 Jessica 清新活潑的筆觸。一深沉一輕快，兩幅作品共同構成了詹 Sir「破格視界遊樂場」的展覽主題，完整呈現其藝術生命的廣度與深度。