東張西望｜輕度智障自閉症男爆遭同學性侵犯　校方質疑說話不可信

「校園欺凌案」一單都嫌多！昨日（23日）一集《東張西望》講到一名18歲患有自閉症及輕度智障的受害人，由2024年8月開始，在學校多次遭受同學欺凌甚至性侵犯，導致身體多處受傷。事主姐姐陳小姐報《東張》表示：「當知道咗呢啲事，我哋成家人都好震驚。」同時亦被校方質疑弟弟的話不可信：「係咪因為佢有特殊需要，佢講嘅嘢就係唔可信？」

陳小姐表示在追問弟弟才得知他在學校廁所被姓蘇的同學摸私人部位，8月底時老師致電家長表示：「事件或係小朋友玩下啫」。但是家長不認同老師說法，又指事主曾被同學將頭按落洗手盆。家人曾向校方反映並相信校方會調查事件，所以9月開學後一直都有觀察弟弟上學的情況，但問題未獲正視，結果在10月初時，姐姐又發現弟弟被同一位同學摸胸部和私人部位。

陳小姐問弟弟當時的情況，更問他當時有沒有呼叫，但是弟弟表示「當時畀人掩住嘴」，所以不能呼叫。弟弟憶當時情景：「我入到廁格之後，跟住佢就攞隻手揞住我把口，又摸我個胸，又摸我私人部位，下體臀部都有，隔住啲衫一齊摸，將隻手放喺條褲入面，我當時真係好驚。又推開佢，再即時搵...跑過去搵教員室啲老師解決。」姐姐曾向校方反映，指曾在洗手間內發生過兩次同類事件，蘇同學曾觸碰弟弟的肩膀、臀部及私人部位及胸口，他更曾脫掉褲子。

而校方亦曾多次進行家訪及聯絡心理學家支援，更向姐姐表明立場：「作為學校其實我哋不接受這些行為。」副校長也再三承認事實，雙方氣氛融合，初時想妥協。第二次校長家訪時指，指涉及欺凌的同學家庭有問題，在寄養家庭長大，也有社工跟進。在家長要求處理下，校方僅安排二人分班，聲稱將採取措施避免二人碰面。

分班後大家都以為相安無事，但是今年3月弟弟又再次受傷，陳小姐發現弟弟耳朵受傷，而且口腔內有傷口，原來他又被蘇同學以鉛筆插傷耳。弟弟稱被人用煙頭塞入口，弟弟被燙傷後自己取出煙頭，交給郭老師。他又指煙和火機都是蘇同學自己帶返學校的，家長當晚忍無可忍下決定到警署備案。

姐姐帶弟弟回校，由社工葉姑娘接待，但校方完全否認發生事件，結果需報警。警方接報到場後，校方以施襲學生已提早畢業為由試圖結案。得知蘇同學已畢業，家人本來可以鬆口氣，不料弟弟再遭受欺凌，除了何姓同學外，更懷疑有許姓老師教唆兼出手。