再見愛人5｜李施嬅車崇健話題度急升　疑有嘉賓涉行賄節目急喊停

內地綜藝節目《再見愛人5》自播出後深受歡迎，其中李施嬅與前未婚夫車崇健的互動，更是焦點所在，在網上掀起不少討論。然而，節目只是播出了第一集而已，官方就在昨（23日）發出聲明，指出第二期節目將推遲上線，讓不少網民猜測節目有此舉動疑與嘉賓之一的路行被爆出涉行賄爭議大有關。

《再見愛人5》自播出後深受歡迎。（《再見愛人5》微博圖片）

《再》自播出後話題度急升，特別是李施嬅與前未婚夫車崇健這一對的互動，令他們的關注度火速上升，大家都非常關心他們能否透過節目而成功復合。當大家期待新一集節目播出時，官方就在微博突發聲明：「《再見愛人5》第二期將調整播出計劃推遲上線，感謝大家的支持和耐心等候。」官方此舉引起不少網民猜測。

《再見愛人5》宣布推遲上線。（《再見愛人5》微博圖片）

不少網民懷疑節目推遲上線與路行有關。（微博圖片）

而有網民就懷疑與嘉賓之一路行最近被爆出涉行賄爭議有關。路行被爆曾在商業運作中向某退休幹部行賄，總值超1000萬人民幣，包含股票、現金、福利卡等，而受賄者就被判刑10年半，但路行卻未被公開追責，而在節目首播次日，即10月17日，他就突然辭去上司公司的職務，而理由則是「專注個人業務」，所以在這個時機點他做出這個舉動，令不少網民覺得相當有可疑，有網民更直指電視台為甚麼不做好背景調查，不想節目因為一個人而到最後面臨停播決定。