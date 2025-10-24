林盛斌不忍愛女再受網民攻擊　長文回應教育對方︰祝你有開心生活

「金牌司儀」林盛斌（阿Bob)的17歲大女兒林霏兒（Faye)，近日在社交平台公開透露遭受網民性騷擾，事件引起不少關注。而有網民就針對她的外型作出批評，在社交平台留言表示：「咁嘅樣都食得落，邊位仁兄咁樣為民除害，香港政府應該要頒個大紫荊勳章畀佢。」

林盛斌的17歲大女兒林霏兒，近日在社交平台公開透露遭受網民性騷擾。（IG@bob_lamshingbun）

而此則留言林盛斌亦有所留意，今（24日）就在社交平台就該網民的留言作出回應：「有個律師朋友話畀我知，其實網上寫呢啲嘢，已經可能構成兩至三個違法嘅行為。Kenny，我相信我唔認識你，你亦都唔認識我，我唔知道你出呢個post嘅意圖係乜嘢，可能你係想蹭吓個熱度，蹭吓個流量？定係想侮辱吓我嘅屋企人，希望令到佢哋唔開心？如果係咁嘅話，好遺憾要同你講聲，你呢個唔係太有善意嘅企圖，應該好難成功。」

而林盛斌亦表示有將該網民的留言給家人看，但家人看後完全沒有感覺：「大家姐仲話你揀呢張相幾靚添，所以唔好意思，令你失望，我個仔仲問我，點解你個樣係一支紅酒同埋一件蛋糕，跟住我哋一家人就笑得好開心。我想講，我同我嘅屋企人，包括我太太同啲小朋友，都比你想像中勇敢、堅強、正面、有胸襟、有自信。」

網民留言。（Facebook圖片）

林盛斌續言相信大家都聽過一句說話「己所不欲，勿施於人。」向該網民喊話：「你諗吓，如果我將你阿媽個樣post出嚟，然後寫返類似你寫嘅字，你嘅感覺係點呢？佢嘅感覺又會係點呢？又或者唔係你阿媽，係你嘅女朋友，或者好朋友，佢哋又會有咩感受呢？認真嘅，我真係好想你好好諗吓。我絕對唔係聖人，我都試過講錯嘢，亦都試過做錯事，我仍然努力學習去改進同改善中，慢慢去認知乜嘢係啱，乜嘢係唔啱，你呢個post嘅內容，確實，真係有啲唔係咁好。」

林盛斌表示有將該網民的留言給家人看。（IG@bob_lamshingbun）

最後，他又表示：「真係冇要求過要你特別去愛我哋，但係又有冇需要專登去攻擊同傷害呢？你可能對我或者對我嘅屋企人有意見，不過，我仍然衷心祝福你有開心同愉快嘅生活。」整段回覆相當用心，獲不少網民激讚。

林盛斌的回應相當用心。（資料圖片）