墨魚遊戲3終局之戰｜Lolly Talk成員爆冷勝出　最後一幕反高潮？

《試當真》鐵粉注意！《墨魚遊戲3》（即《墨魚遊戲2》Part 2）於2025年10月23日晚10點YouTube首播後，戰況已如火如荼，40位最強生還者從童年遊戲「氹氹轉菊花園」、「包剪揼」及「天下太平」三關中爆發激烈淘汰，張文傑「Dora」模式槍戰搏鬥成最大亮點，網民直呼「太殘酷，連黑馬都撐不住」！從魏浚笙Jeffrey、Tyson Yoshi到游學修主角光環、JFFT鐵三角。本篇即時詳解《墨魚遊戲3》（即《墨魚遊戲2》Part 2）淘汰名單，遊戲關卡玩法、驚喜事件及黑馬故事，一文掌握劇透邊緣資訊，究竟哪一位會拎走10萬蚊大獎，成為《墨魚遊戲2》最終生還者？



40名生存者進入《墨魚遊戲3》終局之戰。

《墨魚遊戲3》直逼100萬點擊

《墨魚遊戲3》（即《墨魚遊戲2》Part 2）於2025年10月23日晚10點YouTube首播，相隔約一天16小時內，播放量已衝破90萬人，直逼100萬大關！《墨魚遊戲2》首播中，98位（2位缺席）參加者中，已有39人晉級。墨魚遊戲2名單｜生存及被淘汰名單最新！下集古天樂出現！ 第二輪繼續上演「殘酷廝殺」，39人要爭取在三個童年遊戲「氹氹轉菊花園」、「007入子彈」及「天下太平」中存活，爭取晉級。

氹氹轉菊花園。

《墨魚遊戲2》下集（《墨魚遊戲3》）三關遊戲詳解：

第三回合：氹氹轉菊花園

氹氹轉外圍有三個菊花園，分別為圓形、正方形、三角形，而參加者就是菊花。在三個菊花園當中，其中一個被埋了地雷，每一輪會隨機抽出兩個安全區、一個危險區，參加者要決定將自己種於哪個菊花園。每一輪開始前，會公布危險區入面有多少地雷，最後會在危險區內抽籤決定踩中地雷炸死的參加者。音樂響起，氹氹轉開始轉動，參加者才可以離開氹氹轉選擇菊花園，落地後不能重返氹氹轉。音樂停止後，氹氹轉會停下，此刻還在氹氹轉上的參加者，必須下去面前身處的菊花園。此回合共有22人被淘汰，剩下18人。

氹氹轉菊花園。

第三回合後剩18人。

第四回合，太平天國。

第四回合,太平天國。

第四回合,太平天國。

第四回合,太平天國。

第四回合：天下太平

參加者分為墨魚隊及魷魚隊，先擊倒敵方三支旗子的隊伍勝出。遊戲開始前，隊長先選擇一個隊員擔任防護網，防護網手持一個盾牌，只可以在護城河內移動。每回合由雙方隊長猜拳，勝出隊伍可選擇建大炮、建防護網或發炮。建大炮要派一個隊員入場，選擇護城河以外的任何一個地方設置大炮。哨子聲響起後，有15秒時間攻擊，可以直接攻擊對方的旗子，防護網要用盾牌擋走炮彈，保護自己的旗子。大炮也可以攻擊敵方的防護網或大炮，掉中對方身體任何部位，對方立即出局。15秒以內，大炮可以互相傳球。只有勝方生存者可以過關，敗方全隊出局。此回合僅剩8位晉級。

第四回合太平天國，剩8位晉級。

第四回合太平天國，剩8位晉級。

第四回合太平天國，剩8位晉級。

第五回合：007入子彈（Final Game）。

第五回合：007入子彈（Final Game）。

第五回合：007入子彈（Final Game）。

第五回合：007入子彈（Final Game）。

第五回合：007入子彈（Final Game）。

第五回合：007入子彈（Final Game）。

考驗心機。

好感人。

第五回合：007入子彈（Final Game）

參加者要整齊地拍拍子，然後作出行動，參加者有三個行動選擇，分別為「入子彈」、「防護網」及「呯呯呯」。

規則：「入子彈」行動為裝一顆子彈。「呯呯呯」行動要清晰地用槍指住目標，如果對方沒有使用「防護網」，對方就會中槍出局。如果對方用了「防護網」，對方就不會出局。「防護網」不可以連續使用兩次。如果兩個人互相「呯呯呯」，兩粒子彈將會抵銷，兩個人都不會中槍。完成任何動作後，參加者必須停止動作，不可說話或移動，否則即時出局。每位參加者獲得一把左輪手槍。沒有得到指示，所有參加者均不可說話或移動。

42號Yanny@Lolly Talk VS 44號阿蛋@Lolly Talk「內戰」。

終局之戰

42號Yanny@Lolly Talk VS 44號阿蛋@Lolly Talk「內訌」

42號Yanny@Lolly Talk VS 44號阿蛋@Lolly Talk「內戰」。

44號阿蛋@Lolly Talk贏咗。

44號阿蛋@Lolly Talk贏咗。

反高潮，仲有一個BB生存者

仲有一個參加者。

仲有一個參加者。

兩人只能活一個。

最後阿蛋@Lolly Talk決定射向隊友Yanny@Lolly Talk。正當阿蛋以為自己勝出之際，主持人抱出一個BB，並表示阿蛋可以選擇射向BB或「自殺」。兩分鐘思考時間結束後，阿蛋決定「自殺」。

兩分鐘思考時間結束後，阿蛋決定「自殺」。

此時，主持人宣布阿蛋通過人性考驗，原來槍中沒有子彈！阿蛋@Lolly Talk爆冷勝出，獲得$100獎金。最後一幕，阿蛋突然頭痛暈倒，是不是宣告還有後續？

主持人宣布阿蛋通過人性考驗，原來槍中沒有子彈！阿蛋@Lolly Talk爆冷勝出，獲得$100獎金。

最後一幕，阿蛋突然頭痛暈倒，是不是宣告還有後續？

最後一幕，阿蛋突然頭痛暈倒，是不是宣告還有後續？

《墨魚遊戲3》優勝者

044阿蛋@Lolly Talk @011011_egg