鄭丹瑞大女鄭瑤結婚1年宣布懷孕 去年嫁金融才俊背景極猛料
撰文：董欣琪
出版：更新：
鄭丹瑞（旦哥）與初戀太太育有兩位千金，分別是大女鄭瑤（Zaneta）及細女鄭珉（Amanda），當中鄭瑤去年9月與金融才俊男友Jacob正式註冊結婚，榮升人妻！今日（24日）鄭瑤在IG曬出在希臘度假的靚相，宣布懷孕，她寫道：「Honey, I think I’ve gained some weight 🍯🤰🏻🐣🤗（親愛的，我想我胖了一些）。」相中所見，身穿Bra Top的鄭瑤戴上太陽眼鏡，輕撫孕肚，一臉幸福！
鄭瑤曾在接受《香港01》獨家訪問時談及與Jacob的相識過程及求婚細節，兩人原來在東京認識，她透露二人在同一日、同一時間去東京某餐廳出席不同的商務晚宴，發現大家都是香港人便開始聊天，傾談後發現相當投契，雙方都喜歡睇書、睇畫，因而有不少共同話題，去年3月Jacob在巴黎為鄭瑤慶生兼求婚成功！素有「學霸」之稱的鄭瑤，早年於英國中學會考考獲11A佳績，修畢莎士比亞歷史系碩士，精通中、英、德、法文，畢業後回港發展，現為時裝雜誌擔任編輯總監。而Jacob的成長背景與鄭瑤亦十分相似，在劍橋大學工程系畢業後於倫敦從事金融行業，之後到哈佛商學院讀MBA，直至三年前返港，打理家族辦公室。