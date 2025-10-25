墨魚遊戲2｜洪天明本身係韓國Oppa　網民勁推同農夫陸永C君合作

YouTube頻道「試當真」告別作《墨魚遊戲2》（即《墨魚遊戲3》終局之戰）日前（10月23日）晚播出下集。上集《墨魚遊戲2》在網上引起大量討論和掀起熱潮，今集亦不例如，短短不足一天已有超過90萬點擊人數，十分誇張！



最後一集都好精彩。（《墨魚遊戲2》/《墨魚遊戲3》截圖）

節目中除了Tyson Yoshi、游學修、冼迪琦、Ming仔等人的表現備受關注外，「遊戲大王」洪天明和「靠口才」的陸永為最受人關注的兩位。《墨魚遊戲3》終局之戰Lolly Talk兩位成員Yanny和阿蛋「內戰」，最後由阿蛋@Lolly Talk勝出，結局實在令人意想不到。墨魚遊戲3終局之戰｜Lolly Talk成員爆冷勝出 最後一幕反高潮？

阿蛋@Lolly Talk爆冷贏咗。（《墨魚遊戲2》/《墨魚遊戲3》截圖）

雖說《墨魚遊戲2》/《墨魚遊戲3》借鏡參考Netflix劇集《魷魚遊戲》（Squid Game），但當中亦加入了大量本地元素，例如今集出現的「氹氹轉菊花園」、「天下太平」和「007入子彈」三個60-70年代，風靡小學生的懷舊集體遊戲。

陸永表現夠晒綜藝，勁好笑。（《墨魚遊戲2》/《墨魚遊戲3》截圖）

「遊戲大王」洪天明。（《墨魚遊戲2》/《墨魚遊戲3》截圖）

有不少網民大讚身為前輩的洪天明落力玩之餘，又不會太搶鏡，更會製造機會給一眾後輩突圍而出，而且與同樣是前輩級的陸永也合作無間，有網民表示：「遊戲大王個名當之無愧！」也有人大讚洪天明有Oppa氣質，更有不少網民提議，由洪天明加上農夫的陸永和C君合作拍新節目。

曹恩玉與兒子洪天明及孫仔的感情亦十分好。（截圖）

話說回來，其實洪天明真的有韓國血統。洪天明的生母曹恩玉，亦即是洪金寶第一位妻子為韓國人。她曾擔任1985年《夏日福星》的出品人，與洪金寶有三子洪天明、洪天祥、洪天照及一女洪煦榆。1991年因個人生活方式及溝通問題而與洪金寶離婚。