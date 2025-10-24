何猷君入主NBA球隊帶奚夢瑤兒子睇波　6歲囝囝即場慶生贏在起跑線

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）一向甚有生意頭腦，他所持有的電競公司星競威武集團（NIP Group）去年7月在美國掛牌上市，他不但成為「中國電競第一股」的掌舵人，更成為亞洲最年輕的納斯達克（NASDAQ）上市公司創始人，有指身家一夜暴漲5億！今年8月何猷君再宣布喜訊，他正式成為NBA球隊波士頓塞爾特人（Boston Celtics）的股東之一！日前何猷君同老婆奚夢瑤帶兒子何廣燊（Ronaldo）到美國參加球隊舉辦的慈善晚宴，其後又一起睇揭幕戰，為囝囝慶祝6歲生日！

何猷君當年同時獲英國牛津大學及美國麻省理工學院（MIT）取錄，最後他選擇入讀MIT，更在3年內完成4年的課程。（IG@momomarioho）

年輕有為！（小紅書圖片）

何猷君（Mario）持有14.2%的電競公司星競威武集團（NIP Group）去年7月正式在美國納斯達克證券交易所掛牌敲鐘上市。（IG@momomarioho）

何猷君不但成為「中國電競第一股」的掌舵人，更創下紀錄，成為亞洲最年輕的納斯達克上市公司創始人！（IG@momomarioho）

何猷君在NASDAQ的大電視前留影，牆上登著他與家人的合照，他指賭王以往常常出現在電視上，但應該未試過出現在NASDAQ的電視，他希望自己可以令父親感到自豪。（IG@momomarioho）

今年8月何猷君宣布喜訊，他正式成為NBA球隊波士頓塞爾特人（Boston Celtics）的股東之一！（IG@momomarioho）

波士頓塞爾特人（Boston Celtics）球隊目前擁有18座NBA冠軍獎盃，為全聯盟之最，亦是NBA史上最傳奇球隊之一。（IG@celtics）

波士頓塞爾特人（Boston Celtics）球隊目前擁有18座NBA冠軍獎盃，為全聯盟之最，亦是NBA史上最傳奇球隊之一。今年3月球隊成功賣盤，以高達61億美元出售給Symphony Technology Group聯合創辦人Bill Chisholm領導的財團，而何猷君就以共同所有人（Co-owner） 身份加入球隊，成為全聯盟最年輕的球隊老闆！日前何猷君曬出一家三口的合照，並以英文寫道：「賽季揭幕戰+Ronaldo的生日＝我一生中最難忘的日子之一。」

相中所見，何猷君一家三口坐第一排睇波，6歲Ronaldo攬實父母合照，畫面溫馨。Ronaldo更獲安排上場打波，有板有眼，年僅6歲的他遺傳了父母的優良基因，雖然被遮樣，但仍可看得出他十分靚仔可愛，而他的身高亦成為焦點，已經高過媽媽腰部，目測至少115cm！場上大屏幕上更顯示「HAPPY BIRTHDAY RONALDO!」特別為他慶祝生日，果然是贏在起跑線！

何猷君一家三口坐第一排睇波。（IG@mingxi11）

6歲Ronaldo攬實父母合照，畫面溫馨。（IG@momomarioho）

何猷君與老婆奚夢瑤及家姐何超蓮出席活動。（視覺中國）

