東張西望｜許Sir疑教唆欺凌灌熱咖啡摸重要部位　家長轟校方hea做

《東張西望》今日（24/10）報道一宗駭人聽聞的個案，疑似教師教唆學生欺凌另一名學生「細佬」。化名「細佬」的特殊學校學生早前因被同學欺凌，事件鬧大後涉事學生被提早畢業。正當家長以為「細佬」被欺凌的事件告一段落的時候，又再發生同類事件。



真係好誇張。（《東張西望》截圖）

許Sir疑教唆欺凌。（《東張西望》截圖）

「細佬」向家人表示，有同學將他的頭撞向檯面，又有同學摸他身體的重要部位。而校方接獲投訴後，向家長表示會處理，但表示未從CCTV中見到有關行為。家長氣憤質問，即是說自己的兒子講大話？又問校方睇了多少CCTV片段。校方回應，睇了部份，家長怒斥校方「hea做」。

後來，訪問中「細佬」愈講愈多，終爆出疑似是班主任許Sir教唆學生欺凌他，又大爆許Sir摙住他的嘴，灌他飲熱咖啡：「唔飲就冇得返學，冇得見朋友。」及後，家長帶同證據去報警，發現原來許Sir一早已報警，家長猜測他是想撇除責任。警方向家長表示，校方指有關CCTV片段已被覆寫。

家長接受《東張西望》訪問表示，現時「細佬」性格產生很大變化，會害怕陌生男性，不允許家人擁抱，上廁所用很長時間，穿衣服時不停將衣服往下拉。家姐：「心理上有機會係好大傷害。」

警方調查中。（《東張西望》截圖）

