亞視大量招募演員保證有糧出 　林寶玉自爆損失五位數：追唔返

本月初，Good Show TVLtd 行政部總監陳永聰發聲明：「亞視由2025年10月4日開始，Good Show TV與亞洲電視ATV和浚昇影業有限公司合作製作節目，在這段合作期間，Good Show TV前任首席顧問李文偉先生，將會擔任亞洲電視ATV 和浚昇影業有限公司節目部總監，在這段合作期間，致力拍攝8-12 個不同的嶄新節目。」

林寶玉今晚盛裝出席活動。（葉志明 攝）

對於亞視宣布由黃夏蕙經理人李文偉（Simon）出任公司節目部總監，開拍8至12個新節目，大量招幕演員，而且稱已交電費並保證一定有糧出。林寶玉今晚（24/10）現身尖沙咀出席《THE CHILDRED BALL 2025》紅地氈接受《香港01》訪問時表示：「其實近來係有人招幕我做演員，仲畀咗資料我睇，當知道有呢個消息我係好開心，因為我覺得亞視呢個品牌係應該繼續行落去。（有冇去登記做演員？）未，因為我仲了解緊。（你驚佢冇糧出？）唔係，始終都要了解下個單位嘅運作。（你個價高佢哋可能請唔起你？）梗係唔係啦，人人都請得起我喎。（幾位數字？）睇情況，哈哈。」

提到亞視強調有糧出，林寶玉笑言：「咁做嘢梗係要有糧出啦。佢咁強調話有糧出，可能同之前負面新聞有關，變咗佢唔想令人憂心，為穩定軍心所以先咁講。（之前亞視啲糧出晒未？）記得之前公司出現清盤嘅問題，我哋係去咗勞工處求助，最後都追唔返，損失咗5位數。不過唔緊要始終都係賓主一場，能夠喺亞視工作都係一件幸福嘅事嚟。」