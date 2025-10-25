伍樂城親監女團Honey Punch人氣勁過COLLAR　平均14歲唱跳都超掂

用「長江後浪推前浪」、「一代新人勝舊人」去形容今年的新組合就再適合不過了。由著名音樂監製伍樂城（Ronald）親自監製的全新女團Honey Punch於今年正式出道，6位成員包括Casey、Jacey、Keira、Alma、Chelsa及Colour，年齡由13歲到16歲不等，可算是家燕媽媽女團「Honey Bees」以來，最後生的新生女團。



MV的誕生，Honey Punch六位女生正式步入樂壇，由訓練到出道，揮灑青春的汗水。(影片截圖)

這隊港產女團成員風格各異，有活潑可愛，也有斯文文靜，亦有型格冷酷。首支單曲《蝶式》Butterfly以「破繭」為主題，象徵成員們由訓練到出道的蛻變歷程，MV中充滿青春能量。對標韓國女團的出道標準，NewJeans的出道年份為2022年，最小的成員當年只有14歲，平均年齡計足足少了兩三年！伍樂城親自打造全新女團 Honey Punch正式出道 新歌喻意破繭成蝶

六位女生以青春作為舞台的底色，將持續蛻變，未來將以全新閃亮形態帶來第二首作品。(影片截圖)

Honey Punch首隻歌《蝶式》。（官方圖片）

據知，Honey Punch最近亦有第二首歌《滑到入心》派台，內容以揭示數碼世代的溝通困境。手機滑得多，真情卻容易跣走。DM看似直接，背後或許只是AI；社交媒體變成了「媒體」多於「社交」。強調大家應在眾多雜音中保持自我，大概必須時刻提醒自己，守好內心真正想要的東西。

Honey Punch最近亦有第二首歌《滑到入心》派台。（官方圖片）

伍樂城回覆《香港01》時表示6位成員都是「過五關斬六將」人選，經過精心挑選。「第一輪甄選，首先學院派發指定歌曲給予參與甄選的學生，練習指定跳唱段落，學生經過反覆多次展示，被挑選者成為出線者可參與第二輪甄選。出線者由大概幾十至一百人脫穎而出，參與第二及第三輪甄選，往後每次甄選均需要展示跳舞唱歌及個人才藝和對答能力等等。最終學院挑選了具有獨特性及潛質性高的六位學員。」

叱咤903在早前逐一於Instagram上貼出今年各位歌手、組合的歌曲訪問精華。Honey Punch首隻歌《蝶式》暫以5.3萬點擊數遙遙領先。（截圖）

叱咤903早前逐一於Instagram上貼出今年各位歌手、組合的歌曲訪問精華。從數據上看，Honey Punch首支歌曲《蝶式》暫以5.3萬點擊數遙遙領先一眾資深、同輩的單位。有大量粉絲群的COLLAR約有1.7萬，而Honey Punch則有5.3萬，僅次於MIRROR的《手印》。

有大量粉絲群的COLLAR約有1.7萬，而Honey Punch則有5.3萬，僅次於MIRROR的《手印》。（截圖）

Casey 16歲 IG@casey.honeypunch

Jacey 14歲 IG@jacey.honeypunch

Keira 13歲 IG@keira.honeypunch

Chelsa 14歲 IG@chelsa.honeypunch

Alma 13歲 IG@alma.honeypunch

Colour 13歲 IG@colour.honeypunch