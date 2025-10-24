旅遊KOL偶遇傅穎寫成「Hi Stephy」　玩膠變抽火水網民炮轟不尊重

Stephy和Theresa分不清？Cookies組合於2002年成軍，經改組後終於2011年各散東西，但組合中多位成員多年來感情依然不錯。今年3月Cookies的其中7位成員鄧麗欣、楊愛瑾、吳雨霏、馬思恆、陳素瑩、何綺玲、區文詩一同於《STEP by STEPHY鄧麗欣紅館演唱會2025》的第三場演出中合體現身，並合唱《心急人上》及《Forever Friends》，然而傅穎及蒲茜兒則未有亮相。



咁樣玩真係唔多好。（threads截圖）

日前香港美酒佳餚巡禮2025開鑼，旅遊KOL謝利 （Jerry.C）到場，並於threads上分享與Theresa（傅穎，現名傅寶誼）的合照，但離奇地帖文卻寫上：「Hi Stephy呀！原來係 #誰羨慕像我這樣強的人」。有網民留言糾正，指出謝利認錯人，但原來謝利是有意搏流量的，並回應：「親～Draw 流量先咁寫咋，正常寫 Hi Theresa，你估會有人留言有反應」、「兩個出道個陣都似孖妹」。

唔多好笑。（threads截圖）

本人唔尷尬，但係網民睇到尷尬。（threads截圖）

其後，謝利就引來網民砲轟他不尊重：「你講笑咋話？但唔係幾好笑囉」、「有冇禮貌」。謝利又繼續「死撐」：「嗨～有時我都無所謂㗎，最緊要唔好令對方尷尬，認錯都無咩所謂，善意就得啦。」實在令人無語。最終，謝利真的如願以償，成為了流量密碼。不過未幾，謝利就將相關帖文刪走。