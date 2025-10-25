張敬軒澄清不討厭被叫「軒公」　向方健儀致歉：我都有疏忽太放鬆

香港首個萬聖節音樂嘉年華Spooky Halloween今日（24日）於灣仔海濱活動空間舉行，張敬軒作為活動舞台表演嘉賓，晚間演唱《酷愛》《笑忘書》及《青春告別式》等多首名曲，掀起全場熾熱氣氛！

張敬軒今日出席嘉年華演唱10首名曲，現場氣氛非常熾熱！（葉志明攝影）

張敬軒於嘉年華演唱後接受傳媒訪問，就日前於網絡發生的連串「軒公事件」進行回應澄清。日前於一場深夜直播中，對樂迷粉絲呻被叫「軒公」叫到悶，曾於直播前於商場活動合作的主持方健儀隨即於網上道歉表示在稱呼上有所疏忽。今日張敬軒亦就網絡事件主行回應，坦言並非對外界叫軒公感到厭煩：「一場誤會！大家鍾意點叫就點叫啦！」

張敬軒於演唱後接受訪問，回應到一連串「軒公事件」，澄清指並不討壓大家叫軒公。（葉志明攝影）

張敬軒補充指自己當中有疏忽之處：「我自己都有問題，始終講得唔清唔楚、冇頭冇尾，應該係新聞出咗之後大家誤會咗，連我阿媽都打電話畀我問咩事。」更透露向方健儀表示歉意：「我都有同Akina講返呢件事，同佢講其實唔駛道歉，我都有疏忽、太放鬆咗嘅地方。」

張敬軒坦言自己在直播期間亦有疏忽，事後與方健儀曾討論事件，坦承自己深夜直播太放鬆。（葉志明攝影）

至於大家日後可否繼續稱呼軒公，張敬軒坦言：「我唔係唔鍾意個名，但好多大我幾十年嘅長輩都會叫我軒公，我個人比較傳統，覺得輩份上唔係好受得起，所以嗌返軒仔啦！」張敬軒更舉例今日下午於老闆楊受成博士與夫人結婚40周年的慶祝上，連老闆亦如此稱呼：「我老闆唔會叫我軒仔、張敬軒，佢每次見、大庭廣眾、今晚都係叫軒公軒公咁樣，我真係受唔起呀！」但笑言張媽媽不會如此稱呼：「我阿媽叫我……都係『喂！』『死仔！』咁樣囉！」

張敬軒表示受不起長輩稱呼自己做軒公，連老闆楊受成博士大庭廣眾稱呼時，亦直言受不起。（葉志明攝影）

張敬軒亦表示「軒公敲碗」頻道並不會改名，更表示當時取名與一條陳年舊片有關：「其實軒公呢個名點嚟嘅呢，係七十年代有套科幻片叫《關公大戰外星人》，當時英皇娛樂公司嘅年青同事就諗咗個『軒公大戰透明人』，拍咗啲依家睇返好Kam、自嘲形式嘅影片。」