天地劍心劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《天地劍心》陸劇又名狐妖小紅娘之王權篇，改編自《狐妖小紅娘》。有繆文靜作為編劇，杜林為執導，由成毅、李一桐領銜主演的一套以古裝奇幻為題材的電視劇。此劇為《狐妖小紅娘》的最終篇章，劇情承接着《淮水竹亭》的故事設定，更有早前出演《赴山海》的陸劇男神成毅擔任男主角，搭檔憑《書卷一夢》人氣上升的李一桐演，期待新一篇仙俠世界觀即將掀開！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《天地劍心》電視劇情大綱

劇情延續自《淮水竹亭》，王權富貴（成毅 飾）是王權弘業與東方淮竹之子，亦是王權世家實力最強的人。王權弘業（張智堯 飾）因妖物痛失親友及至愛的妻子，就立誓要剷除邪惡，以保人間秩序，因此十分看重兒子王權富貴，從小將他當「一氣盟」培養，寄望他成為斬妖除魔的最強利器，王權富貴自幼失去自由。

蜘蛛精清瞳（李一桐 飾）身為「妖」族，受毒娘子之命，潛入人類道門世家王權山莊做間諜收集情報，與王權富貴相遇後，漸漸對他萌生愛意，並在他的幫助下重獲自由，同時，清瞳點燃起王權富貴內心對自由的渴望與天下大同的理想。但這份人妖之戀不被世人所容，引起王權弘業大怒，被他視為對家族、人間秩序及父子的背叛。儘管如此，王權富貴決心追尋自由，惜與家族反目，為保護清瞳，他經歷「萬劍穿心」後，成功帶她離開王權山莊，踏上屬於自己的堅持的道路。

《天地劍心》播出時間｜最新追劇日曆

《天地劍心》電視劇幾時播? 《天地劍心》一共有36集，由愛奇藝、奇異果TV播放。10月25日VIP會員12:00更新6集，非會員12:00更新2集；10月26日起，VIP會員每日18:00更新2集，非會員每日18:00更新1集；11月8日起，VIP會員每日18:00更新1集；11月10日-11月12日VIP會員停更。

《天地劍心》演員人物關係圖

《天地劍心》演員

成毅 飾 王權富貴

王權弘業與東方淮竹之子，權力高強，被當成最強兵器培養，表面高冷，內心掙扎渴望自由，打破人妖之間的宿命

李一桐 飾 清瞳

妖族蜘蛛精，靈動俏皮、性格倔強，妖性與人性並存，令人覺得危險卻又溫柔，使王權富貴對妖族改觀

范明 飾 費管家

譚凱 飾 權競霆

王弘毅 飾 清澄