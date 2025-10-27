談善言專訪｜剖白女演員困境　影視寒冬拒悲觀前景：唔覺生不逢時

談善言（阿談）憑電影《虎毒不》，演活產後抑鬱新手媽媽淑貞，首度榮獲第31屆香港電影評論學會大獎「最佳女演員」，不僅獲讚「談善言為這個高難度角色賦予了極強感染力。」更迎來演藝生涯第一個影后殊榮。以為她會因此自信滿滿，阿談接受專訪時卻罕有剖白演戲十年的心虛感，坦言初入行時因「冇根基」極度自卑，似「行錯路」亂闖別人婚禮，也花了好些時間才克服了恐懼，明白不一定要排斥「驚」這種情緒。

適逢她首度挑戰舞台劇《鱷魚之吻》，飾演「三屆影后」鍾家寶，更讓她直面女演員被定型、以及「演員」與「明星」身份的拉扯。圈中是否真如劇中般爾虞我詐？阿談坦言未見過，更透露與一班同輩演員捱過冇工開、互相扶持的日子，更感激好友廖子妤（Fish）病中送粥，自爆傾足八小時：「我哋係互相照鏡。」

談善言接受《01娛樂》專訪。

入行不自信自覺似外人亂入他人婚禮 心虛怕搞砸作品

以為她會因此自信滿滿，Hedwig 卻坦言，演戲十年，那份「不自信」從未真正離開過。她形容自己初初入行，自覺好像是亂闖了別人婚禮一樣：「不自信可能係我冇根基，我唔係細細個就好想做演員，對電影好有熱愛嘅人，我冇呢種根底喺入面。呢行夢工場吖嘛，有啲人係細細個已經開始想做戲，有啲人係已經讀過書，有啲人已經好有佢對電影嘅睇法，但係對於我嚟講呢啲嘢都好遠，我覺得我好似一個外人，行錯路入咗去，好似行咗去人哋個婚禮咁，好驚㖭，我坐喺度，『識唔識㗎呢？』有種心虛嘅感覺。」

雖然阿談現時仍偶然會有不自信，但心態已有所不同：「唔需要真係完全地去排除個『驚』嘅，因為佢係會令你保持一個緊張，有個腎上腺素喺度。我以前細個就會覺得，自卑或者冇自信係唔應該嘅事嚟㗎，唔可以有㗎，但係我而家唔會咁樣，我覺得有係好正常，keep住佢喺度係一個提醒，唔好去到我自己設想最壞嘅地方。」（林志龍攝）

這份心虛，在她接到《虎毒不》劇本時達到了頂峰，阿談不諱言多年來總被定型為冷酷、倔強，首度挑戰母親角色時確實遇上不少質疑，儘管監製陳小娟力排眾議、不相信角色定型都堅決找阿談試鏡，但她從不斷摸索角色和「畀盡」的過程中都會感到害怕，怕自己會搞砸了這套戲，令小娟所託非人：「《虎毒不》真係最驚，真係驚！因為我好驚一套咁嘅戲會比我搞到大家唔信服，唔想同理呢個媽咪，或者小娟（導演陳小娟）嘅信心擺咗落我度，我辜負佢，我係驚嘅。」

《虎毒不》監製陳小娟力排眾議、不相信角色定型都堅決找阿談試鏡，使她非常感激，不過她透露曾經很怕自己的表現令對方失望，怕把電影搞砸。（Instagram：tamsyin）

《虎毒不》打破冷酷倔強定型 克服恐懼似玩笨豬跳

事實證明，陳小娟的堅持沒有錯，《虎毒不》正正打破了外界對談善言的既定印象，她也從拍戲十年以來不經不覺地累積了經驗，心也踏實了起來：「係呀，我唔識，但係識嘅人會教我；我唔識，但係識嘅人做我會見到，我會學，慢慢去改善、慢慢去搵到一種實在感。」她慶幸陳小娟對自己押重注：「正常如果佢相信定型呢件事，係唔會搵我去做《虎毒不》，因為一開始佢想搵我casting嘅時候，啲人都覺得唔啱喎，佢唔係咁樣喎，係對你嘅一個想像嚟，一個好快嘅定義囉。但係陳小娟嗰時就冇理到，『我唔理呀，我想casti佢，我覺得佢啱我，可能可以試吓喎。』可以打破咗呢個俾人定義咗嘅我嘅類型。」

《虎毒不》打破了外界對談善言的既定印象，評價很高。（Instagram：tamsyin）

影后殊榮及觀眾口碑也是一支強心針，阿談形容那種感覺如像跳笨豬跳：「就係因為克服咗《虎毒不》，就會覺得嗰陣時都驚，嗰陣時拎住個劇本都唔知點算，但嗰段時間我都捱過咗，我實踐咗出嚟啦，有啲嘢，你跳Bungee jump跳咗一次嘅時候，你第二次就冇咁驚。」阿談表示現在雖然都會偶然自我質疑，不過會很快冚熄了這個疑問的火種，學識與不自信共存，去提醒自己做得更好：「都接咗啦！嗰時《虎毒不》都係，『都接咗啦！加油努力搵方法啦！』冇辦法㗎，你會唔會推吖？你唔會推，你唔會唔做嘛？咁你梗係爭取啦。」

問到阿談曾否試過證明自己可以有「倔強」、「冷酷」以外的形象，她說其實不由得自己去選擇：「我覺得都唔到我揀，係人哋揀我，有冇人信任你可以咁樣做，陳小娟就係一個例子，佢信任我可以咁做，畀咗個機會我打破個界限。我唔介意人哋畀我定義，但係我介意冇人俾機會我去打破呢啲定義。」（林志龍攝）

首挑戰舞台劇《鱷魚之吻》 劇本道出女明星掙扎極大共鳴

跳過一次「笨豬jump」，阿談又再踏出舒適圈，挑戰人生第一個舞台劇，在《鱷魚之吻》中擔正，飾演三屆影后「鍾家寶」。雖然她一直以來都對舞台劇躍躍欲試，惟工作檔期未許可，今次恰巧有空，又因好友廖子妤（Fish）在旁推波助瀾，決定一試：「佢做完一次（舞台劇《飯戲攻心》）之後話『你一定要試一次，一世起碼都要試一次！』我話『吓，好恐怖咁喎件事』，佢話『唔係㗎，你會上癮㖭㗎可能』，所以一路都有個心郁郁嘅感覺，就會想去試。」

談善言早在模特兒時期已跟葉念琛導演結緣，之後亦拍過《Delete愛人》、《心冤》等，今次葉念琛沒有經過試鏡就敲定由阿談做女主角，她說：「《虎毒不》嗰陣時上映，影咗好多Magazine，影咗好多訪問，亦都有唔同嘅造型，佢就突然間見到話其實我都好似有嗰種氣場，或者有嗰種女明星嘅可塑性。」（Instagram：tamsyin）

而更重要的，是她與女明星、女演員角色有著連結：「佢個狀況其實同我有啲似，就係你做咗呢一行一段時間，你有你嘅經驗，你有你嘅獲得，但係突然之間驀然回首，你會諗，之前嘅路係咁，但係我以後嘅路係咪都係咁樣呢？又或者我以前揸緊嘅嘢，我係咪要放手，睇吓我仲可以見到其他啲乜嘢呢？唔好話女演員，人去到某一個歲數，你總會回顧返自己，因為你20幾歲喺度一路衝一路衝，一路搵一路搵，你通常30零歲，已經喺你條路上行咗一陣，你就會停，你衝完就開始停，望吓，我都有呢個狀態，我見到鍾家寶嘅時候，我覺得我有同佢喺呢個位有synchronize。」

談善言將在《鱷魚之吻》飾演三屆影后鍾家寶，對於劇中女明星的掙扎，例如不知應否揸緊既有信念走下去、新人湧現怕被遺忘、被外界定義，阿談認為相當寫實。（Instagram：tamsyin）

阿談認為劇中講到女演員被定義的生態，使她有極大共鳴，除了上面提到的「好cool、好倔強」外，還有戲路窄、以及對後起之秀湧現等恐懼，「以往女性嘅角色更加唔係多，可能好多時你做過一個類型嘅角色，好容易觀眾就會覺得你淨係可以咁，或者佢哋好快就……呢一種角色就會諗起你，好似某程度上係限制咗我嘗試咁樣。又或者係，喺呢行裡面不斷有好多人出現嘅時候，你會有一種恐懼，你究竟可唔可以喺呢行繼續行落去呢？定係好快俾人忘記呢？忘記咗，咁你就冇機會去試，冇機會去進步，都會有呢種恐懼。」

談善言早前榮獲「第31屆香港電影評論學會大獎最佳女演員」，當講到阿談扮演三屆影后時腦海中可有哪些原型人物，她說：「混合嘅，但係我唔會講係邊個。」（Instagram：tamsyin）

自認好勝死牛一面頸 寧與自己過不去都要試

葉念琛導演未有經過Casting，一早已敲定由阿談飾演鍾家寶（阿寶），主要是因為葉導演睇完她在《虎毒不》時期做的訪問，覺得她已散發住三屆影后鍾家寶的氣場，以及從她身上看到女明星的可塑性。阿談也從此事思考「演員」與「明星」的分野：「我覺得而家嘅女演員未必有以前嗰種女明星嘅感覺，好似演員同明星係擘開咗呀件事。」而她正正被導演看中了那份特質：「但係喺我做訪問嘅時候，見到我可以有做女明星嘅特質，佢就諗起我，覺得我可以去試。」

《鱷魚之吻》將在11月1日公映。（資料圖片/鄧穎琪攝）

近年大家常常講「IP」，要擅於經營自己的個人品牌形象，被問到演員與明星分開是否一件好事，阿談表示：「我覺得係呀， for我嚟講，我覺得女明星係再多一種自我嘅Charm喺度，或者本身佢個人IP比較大，女演員就係冇乜IP，唔係好應該有好大嘅IP。你依然喺度，但係更加似係更多嘅角色match落你度，你可以同佢blend in，唔需要太多嘅個人特色。」

舞台劇其中一個難處是不能NG，阿談坦言：「電影可以畀你重複犯錯，或者畀你改正、修正，唔肯定嘅時候可以ABC拍晒先，返到去再揀，再剪，點都可以剪到一個成品出嚟；但係舞台劇唔同，舞台劇只有當下，無一個修葺。」（林志龍攝）

談到與阿寶的相似之處，阿談認為在「好勝」這點上最為相似，「對於我嚟講好勝係堅持嘅一種，佢嗰種好勝，佢都有呢種感覺，就係我覺得我要去做到。不過佢都有一種唔同，佢會同人比較，但係同人比較我覺得係一種死症嚟，會令到自己太辛苦，但係佢係會有呢種感覺，『我要贏！』」相比之下，阿談的「好勝」更傾向於自我鞭策，反而多與自己較量，覺得自己要做到的事，總會找方法做到，哪怕過程中常常跟自己過不去；記者笑言這應是「死牛一面頸」，而從阿談的英文名「Hedwig」也可見一斑，儘管名字正解為堅毅，但某程度上也有種「不到黃河心不死」的意味：「係，想自己識得戰鬥，同埋識得堅毅。」

阿談自言好勝，不過不是與人比較那種，而是想做一件事就必須要做到的態度。（林志龍攝）

未覺娛圈爾虞我詐 與同輩捱出深厚羈絆：共患難感覺好重

《鱷魚之吻》不乏娛樂圈爭名逐利的情節，但在阿談眼中，現實的娛樂圈卻是另一番景象，自言未見過兒時在八卦雜誌見到的爾虞我詐，她所感受到的，反而是同輩間的互相扶持。她認為這一代藝人「共患難」和「一起成事」的感覺和羈絆較深：「我哋呢一代或者冇咁多大公司、經理人，可能係比較靠自己多啲，以前你冇Social Media，冇渠道識咁多人，好多時係大公司幫你安排好多嘢，但係我哋而家就係自己靠自己多，嗰種共患難嘅感覺好重！」她憶述剛入行的日子，與同期好友手挽著手、互相扶持：「我哋啱啱一齊出嚟做嘢嗰班朋友，唔係一出嚟就已經好多嘢俾大家可以去爭取，而係我哋好多時係一齊去經歷，我哋冇錢嘅時候，我哋好擔心屋租嘅時候，我哋擔心三餐嘅時候，呢種朋友意識好重。」

談善言憶述剛入行時與同期好友手挽著手、互相扶持：「我哋啱啱一齊出嚟做嘢嗰班朋友，唔係一出嚟就已經好多嘢俾大家可以去爭取，而係我哋好多時係一齊去經歷，我哋冇錢嘅時候，我哋好擔心屋租嘅時候，我哋擔心三餐嘅時候，呢種朋友意識好重。」（Instagram：tamsyin）

病中獲廖子妤走唐五樓送粥 8小時促膝長談如照鏡

對於那段生計最不穩定的時期，阿談已無意多提，畢竟辛苦的又不止自己一個，她只表示：「嗰段時間反而係大家朋友、朋輩最緊扣嘅時候，大家可能真係冇咁多嘢做，我哋又會搬埋附近一齊住，所以可能食飯或者生活都係好似鄰居咁。」她的共患難名單除了《DiY2K》的麥芷誼、《點五步》的朋友，還有柯煒林、楊偲泳、廖子妤等等，她憶起初入行獨居於唐樓的日子，Fish的照顧讓她銘記於心：「嗰時我都住Fish附近，我好記得有一次病，因為住唐樓，住好高，外賣都唔會送，嗰時都未有嗰啲Deliveroo，係阿Fish成日都買飯上嚟、買粥上嚟，買生活用品上嚟畀我，因為我自己一個住，佢好照顧我。」而同樣地，Fish又出埠時，阿談又會上去幫她顧貓。

《點五步》的演員們，也在阿談的共患難名單之上。（Instagram：tamsyin）

即使近年大家工作量大增，見面時間減少，但只要一有機會，她們總能聊個通宵，暢談這一兩年的煩慘、心事：「呢兩日有個契機，我都好耐未試過同佢坐喺度傾咁耐，分開咗兩日，有一日傾咗三個鐘，有一日傾咗八個鐘，都冇諗過傾咗咁耐，冇做任何嘢，齋坐喺度傾偈。」阿談形容自己與 Fish 的關係是互相照鏡，觀眾可能只覺得二人外型相似，但她直言其實彼此深知連個性都很相似：「佢去開解我嘅時候，亦都開解佢自己，我講緊我自己嘢嘅時候，可能都有講緊佢嘅嘢，我哋係互相照鏡，互相安慰，互相誇誇，冇事嘅，『你冇事嘅！我都冇事嘅！』、『你好叻，我都好叻！』」

談善言與廖子妤是交心好友，她感謝對方在她生病時行樓梯送粥。（Instagram：tamsyin）

面對電影寒冬拒絕悲觀 同意拍電影轉模式未感生不逢時

香港影壇正面對著影視寒冬，開拍的新戲沒幾套，而阿談上一部電影煞科已是今年四、五月的事，不過她就明確表示：「我唔想悲觀。」在困局之下，她反而從其他導演身上看到另一條出路：「不如我哋其實真係唔需要好大嘅資金去拍一套戲，我哋全部試吓細budget，全部實驗電影，有自己好細好細嘅scale，但係我哋一齊去合力做一件事都得！其實可能呢件事係work㗎喎，之前盤數當然好大，但係未必翻到本嘅時候，我哋何不試吓有多啲唔同嘅題材？」她認為由導演、編劇主導自己想拍的題材，再承擔箇中風險，與大家合力做好一件事，或許就是這種市道下的另一個模式。

最近很多電影演員或明星去參與舞台劇，問到是否影視寒冬下一個出路，阿談的見解是：「其實係香港係咁，外國嗰啲佢舞台、電影、電視佢都周圍走，冇咁多界限，可能演員本身就唔應該要咁樣去分咁多嘢。」（林志龍攝）

講到近年的社會題材電影，被形容為「獅子山下」風格，過度慘情也令香港人在本來已不開心的環境下更加沉鬱和壓抑，但阿談就認為每種主題的電影都應該存在，況且電影應與生活緊扣：「每種時期都會有一種題材係特別多，嗰樣嘢一係觀眾需要，一係個社會反映，我覺得電影都係一個記錄時間、社會嘅一個方法，有呢啲電影存在都好正常。」

講到究竟這個時代需要什麼電影，阿談認為是多樣化，不過自己最想拍就是《生化壽屍》類型。（林志龍攝）

大約十年前，有聲音指香港女演員青黃不接，能獲封金像影后的要不是老前輩、要不是內地演員，至近幾年入圍名單，終於多了些二、三十歲的面孔，阿談當然也位列仙班！可惜偏偏在這個年頭，一眾影壇新生代遇上冰河時期，未能獲得大展拳腳的舞台，問阿談可覺得自己生不逢時，她卻說：「我覺得我哋嗰陣時相對嚟講係幾好，我哋啱啱出嚟嘅時候，就係開始有首部劇情片嘅時候，又多咗唔同類型嘅題材，亦都因為佢哋budget好低，多咗用新演員。我當然冇經歷過佢哋好勁，一年幾百套戲嗰個年代，我唔會知道佢哋有幾風光，但係我淨係知道我出嚟嘅時候，我有機會畀我去試、有時間畀我去檢討，再有時間畀我去成長，所以我唔會覺得係生不逢時，我覺得呢個係我學習嘅模式。」

