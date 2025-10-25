巨塔之后｜吳若希反擊「情勒父母」 網民激讚：之前少看了你

《巨塔之后》昨晚（24日）一集，陳麗雪（吳若希Jinny飾）霸氣反擊自私父親陳嘉棟（杜燕歌飾）及軟弱母親卞惠嫻（黎燕珊飾）一場，看得觀眾直呼過癮。孝順的麗雪為維護身為二奶的媽媽惠嫻，一直以來對嘉棟的無理要求絕無托手踭，包括包庇成事不足的同父異母弟弟陳宇澤（葉泓聲飾）…昨晚嘉棟要求麗雪為宇澤向董一妍（宣萱飾）爭取留任明塱機會，見麗雪面有難色便直斥麗雪斤斤計較，而惠嫻亦加把口：「我哋話晒一家人，屋企好等於你好呀」。面對親生父母以「家人」關係玩情勒，麗雪一改以往忍氣吞聲態度、霸氣反擊：「我嫁咗架喇，我姓王，（我叫）王陳麗雪」，爽感十足，網友大呼過癮：「這樣的Jinny帥死了」、「大嫂是女士們的模範」、「Jinny演技大爆發」、「看到這裡真的爽了」、「寡婦當自強」、「Sorry吳若希，之前少看了你！」

其實Jinny在前晚（23日）一集，反擊「媽咪」黎燕珊從沒有出聲幫過自己已令不少網民刮目相看：「我當初嫁入王家就係唔想我哋兩母女畀人睇死，但你由頭到尾都剩係關心人哋個仔，利用自己個女」，加上之後Jinny一字一裏說出：「宇澤一次又一次地犯錯，每次都係我幫佢補鑊，佢哋有冇一句多謝？連你呢個親生媽咪都冇（同我）講過一句多謝？」再加上黎燕珊不但未有因而感到內疚，還反過來質問Jinny飾演的麗雪沒有為她設想、念觀眾大感痛心，並力讚Jinny喊戲愈來愈出色：「哭得我也跟住哭」、「佢成家人都好自私」、「睇好佢拎女配」。

昨晚一集亦曝光了其中一場焦點大型場口。柯永成（湯鎮業飾）有份投資的明塱醫療城第二期工程舉行動土禮，期間大型天秤突然倒塌，永成慘被鋼筋插穿身體重傷昏迷。由於天秤倒塌場口畫面逼真又震撼，網民讚不絕口：「為劇組點讚！太敢拍了吧」。原來這場6分鐘的天秤倒塌場口，連布置及拍攝前後足足花了四天時間、並動用了逾百名台前幕後精英參與拍攝，非常認真。

陳楨怡莫名嫁馮皓揚動機成謎

由於柯永成重傷需要換腎，兒子柯睿暉（馮皓揚飾）急急趕往醫院捐腎救父，令人意外的是，與睿暉同行的還有王家小女兒王啟心（陳楨怡飾），二人更原來已結了婚！雖然表面啟心對睿暉照顧有加，但隨著啟心偷看和已逝前男友亦謙（李爾晨飾）的合照，加上啟心若有所思的眼神，令人懷疑啟心與睿暉結婚是出於真愛還是另有目的。想知啟心今次又搞甚麼鬼，密切留意下周播出的《巨塔之后》結局篇。