馮素波手背腫健康響警號　馬主視帝罕談媽媽心臟病離世：冇先兆

現年81歲的馮素波（波姐）離巢TVB後，作多方面發展，過檔ViuTV拍劇、接拍廣告又做YouTuber，去年更憑短片《垃圾》在法國康城世界影展短片級奪得「最佳女主角」。日前馮素波邀請「馬神」馬德鐘擔任其網上節目的嘉賓，馬德鐘透露媽媽當年心臟病發突然離世，波姐亦分享自己早前手背異常腫脹的經歷，一度擔心心臟出問題，要立即入院做身體檢查。

馬德鐘接受馮素波訪問。（YouTube@貼地嫲嫲馮素波）

馬德鐘在2016年孖住陳玉蓮、盧恬兒等人組成快樂之友團體做馬主，馬匹取名「快樂實在」，但年前在比賽受傷要人道毀滅。節目中，波姐亦稱呼他做「馬神」。二人談到要關注健康，馬德鐘在2018年憑《跳躍生命線》奪得視帝，而他的媽媽準備為兒子大肆慶祝，卻因突發性心臟病，入院兩日後離世。馬德鐘說：「嗰陣做視帝，攞獎後媽媽諗住約人食飯慶祝，突然間一個月左右，心血管主動脈撕裂，好快，佢係冇先兆，今日仲同你打電話約朋友食飯，半夜就突然間話唔舒服入院，兩日後離開。」

波姐透露早前手背腫得好緊要，立即求醫。（YouTube@貼地嫲嫲馮素波）

（YouTube@貼地嫲嫲馮素波）

2006年首次與快樂實在見面。（微博圖片）

馬德鐘的愛駒快樂因受傷而要人道毁滅。(IG圖片)

波姐感慨謂：「安樂就得。」並透露早前自己手背亦出現異常腫脹，她說：「我先排咁緊張，因為我隻手腫起咗，多謝呢幾年我成日上呢啲節目，上網睇資料，唔關後生（或老）嘅問題，手背腫係好嚴重嘅病例，就係心臟問題嘅先兆。」不過慶幸這次不是心臟出問題，但亦有入院作詳細檢查，她說：「我呢次冇事，唔係心臟問題，原來係小血管栓塞就會令到手背腫，唔係手腫，係手背有腫就要小心。我要將呢個訊息帶出嚟，你都話聲屋企人知。我有契仔契女，起碼入咗醫院先，抽血，畀我人生體驗就入院住咗一晚，原來呢度腫到呢度（手背），然後淋巴一路腫，手臂冇腫，但一條線沖上嚟，好似你哋《衝上雲宵》。」

波姐分享：「在我50幾歲時，身邊朋友成日話要驗身，佢哋30、40歲就去驗，我就唔去，總覺得『一間舊樓去檢查，呢度要補漏，嗰度要裝修，實要執好多嘢』，而家就明白，人生冇健康，點生存？於是近年會定期做醫療檢查。」

波姐每朝會拉筋10分鐘。

現年57歲的馬德鐘入行前做過G4（要員保護組），1993年一直兼職model然後被TVB邀請時，毅然放棄鐵飯碗，簽下親生仔合約。演藝事業有高有低，他指當年在TVB清水灣拍劇的靈異經歷，他說：「TVB好多，我又唔知係咪算係，我哋有幸做主角，日夜開工瞓兩、三小時，有時中間一兩場冇我就去男休息室瞓一瞓先，每次入去俾鬼砸，一瞓郁唔到。但你唔攰唔會入去瞓，拍戲精神活躍緊，但身體又太攰，可能會係咁，又可能咁啱得咁橋，冇試過一次冇（俾鬼砸）。」

佢拎獎絕對值得信服。（電視截圖）

《飛虎》飾演展Sir已經成為馬德鐘嘅代表作。（網上圖片）