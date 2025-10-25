67歲扮嘢王搞有機農業　慘遇天災米田變水塘農場山泥傾瀉：攞命呀

現年67歲的廖偉雄（阿燦）早年於劇集《網中人》中飾演新移民「程燦」深入人心，直至90年代淡出幕前轉行從商，近年專心發展有機農業，除了開「燦神龍場」之外，他種植的「亞燦米」更獲得多項殊榮，生意搞得有聲有色。不過近日廖偉雄就拍片大嘆「福無重至、禍不單行」，原來因超強颱風及山洪暴發摧毀「亞燦米田」及「燦神龍場」，令他損失慘重！

神級扮嘢王！（影片截圖）

搞笑鼻祖之一！

乜太與李。（YouTube影片截圖）

好經典。（YouTube影片截圖）

廖偉雄在自家農場內受訪。（影片截圖）

他計劃在馬來西亞開設不同的旅遊景點，吸引更多人到當地旅遊。（影片截圖）

廖偉雄在片中透露今年6月，超強颱風席捲廣東省羅定市，令到當地暴雨成災：「搞到全個阿燦米田都變咗水塘，哎呀，點搞呀，乜都冇晒喇大佬！」但更「攞命」的是相隔1個多月，「燦神龍場」又遇上山洪暴發，片中所見，洪水如瀑布般不斷湧入「燦神龍場」，現場一片破敗，連條橋都被沖爛了，花園更變成水塘：「山泥傾瀉呀，攞命呀！」

廖偉雄在片中透露今年6月，超強颱風席捲廣東省羅定市，令到當地暴雨成災。（YouTube影片截圖）

米田變水塘。（YouTube影片截圖）

「燦神龍場」又遇上山洪暴發。（YouTube影片截圖）

現場一片破敗。（YouTube影片截圖）

不過廖偉雄就直言「天無絕人之路」，他解釋今年稻飛虱問題特別嚴重，但因有機種植不能噴農藥，所以原本估計禾田損失5成，不過因為一場暴雨，將大片禾田浸了14小時，竟將害蟲稻飛虱全部趕走，最後只損失2成：「呢個世界就係咁樣，有得就必定有失，大自然係咁樣，人都係咁樣，一定會有高、有低，所以唔好因為一啲事去煩惱，只要面對問題，將佢解決，一定會有美好嘅明天，所以開開心心每一日啦，唔好煩惱，日子始終都係咁過嘅啫！」

天無絕人之路！（YouTube影片截圖）

樂觀面對。（YouTube影片截圖）

燦神早在1990年代後期淡出演藝界。（視覺中國）