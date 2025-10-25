王祖賢當紅時期離開娛圈移居加國　王晶大爆兩大主因心死淡出

有「最美聶小倩」之稱的王祖賢已息影多年，目前定居加拿大潛心修佛，近年更在當地開設了一間艾灸館，自己還親身招呼客人，吸引不少人光顧。然而，對於她當年突然決定選擇離開娛樂圈移居加拿大，近日著名導演王晶就在個人節目頻道道出背後原因，主要是與私人感情有關，再次讓大家關注女神過去的感情世界。

王祖賢是不少人心目中的完美女神 。（微博圖片）

王祖賢在80年代尾憑着電影《倩女幽魂》紅遍大江南北，成為不少人心目中的完美女神，在90年代更推出多部電影都非常受歡迎，當時被譽為是香港影壇「四大花旦」之一。然而，在2000年代初，她就息影並移居加拿大，對於她當年有這個決定，王晶就表示：「因為當時一來就是電影已經沒有那麼火了，不是每個人都好像以前一年拍10幾部戲那個時代了，然後邵氏也停拍了。」使得許多演員都對前景感到渺茫。

王晶講王祖賢離開娛樂圈原因。（影片截圖）

王祖賢目前在加拿大定居。（微博圖片）

但直接令她選擇隱居的導火線，似乎是與私人感情有關，王晶表示：「她在談戀愛，她在男朋友男家那邊，有位長輩就說了一句很重的話來批評她，那句話重到任何女孩子都接受不了的，那她就只好離開香港，先躲一躲，就是免得被人家一直追問下去，之後就好像一直沒怎麼回來過。」而他口中所說的「男家那邊有位長輩」，而據有關報導指出，就在1993年她被爆戀上有婦之夫林建岳，因介入他與謝玲玲的婚姻，使她形象一落千丈，而林建岳的媽媽非常疼愛謝玲玲，對王祖賢甚為不滿，在一次訪問中被問到對王祖賢有何看法時，她公開表示就當自己兒子在召妓，此話對一個女生來說非常重。

王祖賢與富商林建岳曾有一段情。（視覺中國）

而她與林建岳分手後，就與齊秦舊情復燃，二人分分合合，但最終未能走在一起。男方在2010年與成都女孩孫雅麗結婚，婚後育有一子一女，而她目前就定居加拿大，過着自己想要的生活。