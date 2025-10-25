孫燕姿恩師北京突發腦出血送院開刀　音樂人胞兄曝光手術後情況

59歲的李偲菘與雙胞胎哥哥李偉菘是新加坡資深音樂人兼歌手，孫燕姿曾在李偉菘的音樂學校學唱歌，2000年更憑一曲《天黑黑》爆紅，也是由李偲菘負責作曲兼任製作人。日前李偲菘驚傳在北京突發腦出血，要緊急入院接受手術，胞兄在社交平台曝光手術後情況。

新加坡音樂人李偲菘月前在北京突發腦出血入院。（微博@李偲菘）

李偲菘與雙胞胎哥哥李偉菘是新加坡資深音樂人兼歌手。（微博@李偲菘）

李偲菘係孫燕姿恩師。（網上圖片）

李偉菘前日（23日）在微博上公開透露了弟弟的病情，寫道：「大家好，今天來替我的老弟偲菘給大家報個平安，一個月前偲菘在北京突發腦出血。慶幸被同事及時發現並緊急送往醫院，手術非常順利。」目前，李偲菘在家人的陪伴下正積極配合康復治療，身體狀態「也有了很大的好轉！」

李偉菘透露胞弟李偲菘下個月有演出：「期待11月底我們能再次一起登上北京作品演唱會的舞台！等你回來！加油哦！！！」他亦不忘感謝醫療團隊的專業救治：「這裡也要特別感謝中國專業醫療團隊的及時救治，也希望大家都能平安健康！」

李偉菘在微博上公開透露了弟弟的病情。（微博@李偉菘）

頭部要開刀。（微博@李偉菘）

情況好轉。（微博@李偉菘）

兄弟視像。（微博@李偉菘）

兄弟視像。（微博@李偉菘）

李偲菘與李偉菘在1984年入行，曾創作很多膾炙人口的歌曲，與葉蒨文、張學友、陳慧嫻、梁詠琪、郭富城、李克勤、蔡依林、孫燕姿、蕭敬騰等亦有合作。李偲菘與李偉菘近年在內地發展，亮相不少節目。李偲菘急病送院消息傳出後，孫燕姿亦有留言慰問這位恩師：「老師辛苦了，好好休養，快快康復」，梁詠琪、彭佳慧等也有送上祝福，林俊傑寫道：「偲菘老師早日康復，多多休息！辛苦了！」。

李偲菘月前在北京突發腦出血入院開刀。（微博@李偉菘）

孫燕姿也有留言問候。（微博@李偉菘）

李偲菘與唔少歌手合作。（網上圖片）

孫燕姿。（ig圖片）

