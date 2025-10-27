82歲武打巨星陳惠敏近況曝光　身體壯健勁有中氣享受天倫樂

人們常說：「拳有陳惠敏，腳有李小龍。」意指講腳法的話，李小龍為近代的代表人物，而陳惠敏則是拳打的代表人物。李小龍於70年代開始於香港影壇走紅，主演1971年《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》等多套電影，陳惠敏則於1976年出演《跳灰》、《決殺令》等一系列電影，雖兩人未曾在電影上有交集，但被影迷說兩者武功不相上下也不足為奇。今日（10月25日）惠敏哥出席位於亞視廠房舉辦的一個活動，今年年屆80歲的惠敏哥依然十分壯健！他接受《香港01》訪問時，就談及一些近況，提起「拳有陳惠敏，腳有李小龍」時，他就另有一番見解。



陳惠敏（惠敏哥）仲係好fit。（葉志明 攝）

陳惠敏表示最近因跌親傷及腳部：「最近跌親，腳行唔到路，所以都有咩特別，而家講嘢講得冇咁好，所以我祝你哋大家都身體健康！」他坦言，現在處於休息狀態，盡情享受兒孫福。

講起惠敏哥，很多人都會說：「拳有陳惠敏，腳有李小龍。」惠敏哥則謙虛說道：「佢始終係大師，我冇得同人比。我哋打普通，邊有得同人比。小龍佢哋個個都犀利，哈哈哈。我哋叫過氣，80幾歲仲唔過氣？打咗幾廿年啦。」

休息過後會否重歸幕前？惠敏哥回答：「啲腳練返，而家冇辦法。（而家享受天倫之樂？）係啦，冇錯。（飲茶？）有！成日都飲茶食嘢。」

陳惠敏（惠敏哥）表示早排跌親，所以行路爭少少。（葉志明 攝）

陳惠敏（惠敏哥）勁好中氣。（葉志明 攝）

劉永、梁小龍、陳惠敏。（葉志明 攝）