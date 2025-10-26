梁小龍轉戰內地豪言成民族英雄　出山無價：一般人請我唔起

梁小龍為香港一代武打明星，早在1970年代就與李小龍、成龍、狄龍並稱「四龍」。2004年梁小龍復出參演周星馳電影《功夫》飾演「火雲邪神」後，又將他的事業推上另一個高峰。昨日（25/10）梁小龍接受《香港01》訪問時，透露近年依然十分繁忙，為了工作走訪各地。



梁小龍出席公開活動。（葉志明 攝）

近年梁小龍長居內地，他坦言覺得十分適合自己：「5，6年啦，因為個市場去咗大陸，我哋順住個環境去咗大陸。（習唔習慣？）大陸係中國人地方，有乜理由唔慣。（工作主要是？）拍廣告，做演出，拍電影，未停過。我啱啱喺俄羅斯返嚟，喺嗰度表演。（俄羅斯都有fans？）全世界都有，你返去問吓就知。」他透露在當地留了三天，前晚才回到香港。

劉永、梁小龍、陳慧敏出席公開活動。（葉志明 攝）

梁小龍表示一直都有參與幕前演出工作：「而家所有企業都去咗大陸或者外國，我哋電影都係，因為而家拍一部電影，你小製作冇興趣，大製作又冇人夠膽投資，所以都去晒大陸。（你參與的都是大製作？）中型啦，所謂大製作係7，8千萬以上，小製作幾百萬，請個演員都唔夠。」他表示，現時有很多微電影都向他招手，曾有人表示想邀請他拍攝100集。他說：「我開心到暈，問要拍幾耐。『一個月。』我話咩嚟㗎，佢嗰啲係電視入面放出嚟，每次三分鐘左右，每一日都有，所以咪一百集囉。」

火星、梁小龍、陳慧敏出席公開活動。（葉志明 攝）

不過他似乎就不太認同這種製作模式：「電視要求製作，我話一百集你畀咩人睇呢？講多過做，而且真係好劇本，一百集寫4年都寫唔完。」最後他拒絕了有關邀約，他也坦言：「我做咗呢行幾十年啦，唔係淨係為搵錢而做嘢，都要顧住自己積累落嚟嘅粉絲，都要對得住佢哋先得。（介唔介意透露片酬？幾多錢先可以搵你？）一般人請我唔起，唔好講幾多錢。我喺大陸，好榮幸，全中國影迷當我係民族英雄，因為我做咗好多，唔會令國家丟臉嘅事，所以一般毒販、黑社會我都唔拍。做咗咁多年，拍戲唔係淨係為咗搵錢。」