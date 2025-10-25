楊受成伉儷慶祝40周年紅寶石婚 阿嬌鍾欣潼自爆手震已戒酒一年
撰文：董欣琪
英皇集團主席楊受成與太太陸小曼結婚40周年，昨晚（24日）特別舉行「40週年紅寶石婚晚宴」，筵開超過20席招待政商娛樂界名人好友以及集團同事一起慶祝，子女及一眾兒孫都有出席、逾300位名人紅星雲集，旗下藝人包括謝霆鋒、容祖兒（Joey）、蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）、張敬軒、關智斌（Kenny）、李幸倪（Gin Lee）等都盛裝出席，為老闆夫婦送上祝福！
晚宴由楊博士多年老友陳欣健及岑建勳擔任大會司儀，原來二人曾於十年前30周年的宴會上擔任司儀。楊博士伉儷上台感謝各位來賓到賀見證兩人相愛40載，楊博士在台上分享婚姻之所以長久而穩定有賴太太，更搞鬼地向來賓「大數」太太的優點，楊博士更稱太太是萬中無一，自己對她感到非常佩服和欣賞。
而現時長駐北京的阿嬌亦專程返港，她以一身Deep V連身裙上陣，氣質高貴。提到陳偉霆早前宣布做爸爸，阿嬌表示恭喜，亦不意外：「呢個年紀應該都生BB。」又自言已過了這個年紀，目前沒有拍拖，亦沒有朋友介紹異性︰「過咗俾人介紹嘅時候喇，呢啲我平常心，我覺得而家幾好。」阿嬌又自爆已戒酒超過一年：「因為前排手震，應該係個肝唔係幾好，都影響到好多工作上嘅嘢，所以我就把心一橫。」她透露已做身體檢查：「而家身體健康呀，簡直係容光煥發！」