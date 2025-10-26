千億孫女落Club慶祝生日Deep V透視大騷性感　曾患乳癌離婚陷低潮

已故賭王何鴻燊一生擁有四房太太，他與元配黎婉華育有4名子女何超英、何猷光、何超賢及何超雄，可惜長子何猷光與太太在1981年於葡萄牙不幸遇上車禍身亡，遺下當時年僅6歲的女兒何家華（Faye）及3歲的何家文。身為賭王長房孫女的何家華，去年從英國返回澳門定居，日前她迎來50歲生日，特別在Club開Party慶祝！何家華在IG分享了一系列慶生照，相中所見，Party以神秘國度埃及為主題，現場佈置以金色為主，壽星女以一身Deep V薄紗長裙上陣，相當搶鏡！

何鴻燊長子何猷光（右）於1981年，與模特兒太太Suki在葡萄牙因車禍喪生。何猷光與太太育有兩女，分別為何家華和何家文。（資料圖片）

何家華童年舊照。（IG@fayeclementina_ho）

何家華同何家文自幼失去雙親，兩姊妹相依為命，感情要好。（網上圖片）

出身富裕之家的何家華，命途多舛，雙親在車禍中身亡，令她6歲就成為孤兒，何家華在2003年與首任丈夫Michael舉行世紀婚禮，兩人育有一子一女，但2009年就離婚收場，2016年更發現患上第三期乳癌，一度被形容為「賭王家族最慘孫女」。不過幸好經過治療已完全康復，走過人生低谷的何家華，2021年更收購了英國賽車隊Smiths Racing，並命名為FHO Racing，成為當地電單車賽唯一女班主！而何家華回歸澳門後，除了繼續拓展FHO電單車隊陣容之外，又在Club擔任客席DJ！

Faye與Stuart在2023年年底再婚。（IG@fayeclementina_ho）

二人在電單車賽圈中認識，有共同嗜好。（IG@shiggs001）

何家華在2021年收購了英國賽車隊Smiths Racing，並命名為FHO Racing。（IG@fayeclementina_ho）

何家華用自己英文名Faye Ho為車隊命名「FHO」，令大家容易記得。（IG@fayeclementina_ho）

