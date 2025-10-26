張栢芝首公開左耳弱聽疑與家族遺傳有關　談育兒問題爆被大仔監管

影后張栢芝一直都是網民關注的對象，近日忙於與劉嘉玲、劉曉慶、寧靜等錄製內地綜藝節目《一路繁花2》。日前她在節目中自爆左耳聽力較弱，或與家族遺傳問題有關，更透露家庭環境特殊。

張栢芝近日忙於錄製內地綜藝節目《一路繁花2》。（微博）

張栢芝在節目中談及成長過程，透露父母於自己9歲時離異，13歲隨母到澳洲生活。她首次公開祖父母均為聾啞人士，自幼已學懂手語爺爺嫲嫲溝通，並養成點頭回應的習慣，更坦言家庭環境特殊，所以父親的家人會大聲說話配以誇張的身體語言進行溝通。她提到有一次跳舞時，爺爺聽不到音樂，卻模仿她打拍子：「那是我最深的回憶，用一半的聽力讀懂全部的愛。」其後栢芝自爆左耳聽力較弱，疑與家族遺傳有關，不過她強調手語環境並非聽力損傷的直接原因。

栢芝透露左耳聽力較弱。（節目畫面）

疑與家族遺傳有關。（節目畫面）

另外，張栢芝在錄影節目期間接到兒子電話，兩人以英語溝通。之後栢芝與劉嘉玲、寧靜、何賽飛等在飯桌上談起教育問題時，她透露自己不是嚴母，亦對兒子非常溫柔，但就表示：「大兒子管我管得很兇」，極大反差隨引起網民關注。有不少網民都留言表示：「張栢芝對孩子太好，一眼就看出了」、「大兒子一看就是那種很靠譜的男人」、「知道媽媽苦，懂得愛媽媽，真的不錯」、「大兒子懂事自己主動充當父親的角色，保護媽媽保護弟弟，大兒子」。

栢芝自爆被大仔監管。（節目畫面）

張栢芝與大仔感情非常好。（IG圖片）

早前謝霆鋒舉行演唱會，兒子Lucas與Quintus到場支持父親。（資料圖片）