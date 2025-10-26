張致恒轉職做搬運工人一頭白髮 登台舊照翻hit髮線後移成焦點
撰文：程嵐風
出版：更新：
前男團 Boy'z 成員張致恒（Steven）即將在下月 11 日踏入 41 歲，他與太太區燕雯（雯雯）結婚後「四年抱四」，一家六口長期面臨巨大的經濟壓力。近月來，張致恒轉行成為搬運工人，多次被拍到在街頭汗流浹背、推著鐵車搬運重物的景象。與此同時，他昔日登台的照片近日在內地社交平台忽然翻hit，當中髮線成為焦點。
昨日（25日），有網民在小紅書分享了張致恒一組登台照片。相中，張致恒的髮型甚不自然，頭頂烏黑髮被gel起定型，顯得缺乏彈性，而髮線位置明顯向上移，兩側頭髮也看似被修剃過。好網民好奇提出疑問：「好特別的髮型，感覺光頭但又有頭髮，感覺好多頭髮又很光頭，為甚麼？」
發帖網民稱這輯相片是張致恒近日到內地登台的照片，他在台上唱昔日拍檔關智斌的名曲《眼紅館》。雖然台下觀眾注意力分散，但張致恒仍落力表演，在台上走動時看來情緒高漲，更伸手與觀眾做出「心心」手型。不過，有細心網民指出，這組登台照應是「幾年前」的舊照片。近期張致恒被野生捕獲時，大多戴著帽子，頭髮長但未修剪，而且白髮較多顯老。
不過，不少網民仍表示支持張致恒繼續唱歌，更指其聲線仍算不俗：「其實歌聲仍然線上，哎，人一掉階層，就變成這樣了嗎？」、「揾食啫。不偷，不搶、不騙，有咩問題呢？」、「善良點吧，又沒有殺人放火，讓他養一下孩子吧」。