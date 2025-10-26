「東張人妻」孖飛機師老公慶祝結婚15周年　再披嫁衣騷深長事業線

朱凱婷（Heidi）是2001年的港姐季軍兼奪國際親善小姐，亦是歷屆高學歷港姐代表之一，身兼香港中文大學市場學榮譽工商管理學士及香港中文大學企業傳訊社會科學碩士。朱凱婷口才了得，多年來在TVB做過不少大型活動司儀，亦是皇牌節目《東張西望》主持人之一。事業發展順利，家庭生活亦美滿，不知不覺與飛機師老公林德勤迎來結婚15周年，昨日（24日）她在IG分享在浪漫之都巴黎拍攝的全新婚照，締造更多美好回憶。

朱凱婷（Heidi）是2001年的港姐季軍兼奪國際親善小姐。（TVB截圖）

2001年冠亞季分別是楊思琦、鍾沛枝（右下）和朱凱婷（右上），亞軍鍾沛枝在TVB沉了幾年便離開了TVB。（TVB.com）

朱凱婷（Heidi）是2001年的港姐季軍兼奪國際親善小姐。（IG@heidichuhoiting）

美貌與智慧並重！（IG/@heidichuhoiting）

朱凱婷身材出眾！（IG/@heidichuhoiting）

朱凱婷育有一女。（IG@heidichuhoiting）

48歲的朱凱婷保養得宜，再次披上婚紗依然毫無違和感，其中一條露肩婚紗非常性感，正面看中間V口開到落肚臍，豐滿上圍顯現人前。另外，她換上一條low cut短裙設計婚紗，他的老公則穿上帥氣飛機師制服，二人在巴黎鐵塔前拗腰鼻貼鼻影唯美婚照。

最難得的是，這次浪漫之旅並非二人世界，他們 14 歲的女兒 Sheryl 也隨行，小妮子穿著粉紫色禮服，手捧花球站在父母身邊，分享喜悅。朱凱婷以英文留言：「是的,我們成功了!15週年在巴黎拍攝! 💜💖💗它一直在我們的願望清單中... 希望在我們太老、太矮或太禿之前，繼續一起創造美麗的回憶！」婚照曝光後，獲大批圈中人讚甜蜜，包括吳若希、梁敏巧、譚凱琪、宋熙年、黃嘉雯、梁麗翹、向海嵐等。

朱凱婷同飛機師老公林德勤再影婚照，慶祝結婚15周年。（IG@heidichuhoiting）

老公情深一吻，朱凱婷騷深長事業線。（IG@heidichuhoiting）

身材一向好。（IG@heidichuhoiting）

唯美婚照。（IG@heidichuhoiting）

一家三口。（IG@heidichuhoiting）

+ 4