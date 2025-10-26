《全民造星6》明首映　首3名參賽者樣貌曝光評判遲遲唔俾燈入圍

ViuTV選秀節目《全民造星VI》將於明晚（27日）首播，99位從逾千人報名中脫穎而出的參賽者將會進行首輪比賽。而今集出場的3位參賽者，1號Jay Lam、2號VC和3號yihei樣子較平凡沒有太大驚喜。1號Jay Lam透露在十多歲時因為家人離世，頓時覺得失去了依靠，自己亦從一個活潑的人，變成一個內向的人。今次參加比賽Jay Lam坦言是想挑戰自己：「睇吓可唔可以改變到自己，一個人嘅時候唔好咁內向，咁多負能量。」Jay Lam以唱歌作為自選項目，先被花姐指樣貌不俗，再被梁祖堯讚討好，不過表演完3位評判卻遲遲沒有按燈。

2號VC面試時唱歌雖令人大皺眉頭，但跳舞卻深得導師喜愛，所以順理成章地選擇跳舞演出。至於3號yihei則屬大忙人一名，面試時不單止已參與同台第二組節目《Dance X Crew》的拍攝，而且還有舞台劇演出。不過忙並沒有影響其表現，獲導師們一致好評，但卻仍未能令3位評判毫無懸念地按燈。連Gin Lee亦大為肉緊地指：「做咩唔㩒呀，等緊你哋喎！」最後3位參賽者究竟能否順利晉級？大家就要拭目以待。

第三次擔任導師的梁祖堯直言希望能令今屆參賽者做一個有自己想法的表演者。而首次加入《造星》導師行列的Gin Lee則自稱有嚴厲一面：「因為我對於某啲嘢係好執著，包括技巧上面或者心態上面，我都花好多時間。但係我都會控制住自己唔好太嚴厲，有時我驚我太惡。」不過節目所見，Gin Lee以溫柔的聲線指出參賽者的問題，實在跟惡沾不上邊。兩位亦就Foul人作出意見，梁祖堯認為導師不應該參與Foul人環節：「搵我哋嚟做導師，我哋應該淨係做返導師囉。然之後每一round要foul啲咩人，我覺得應該唔關我哋事㗎。」Gin Lee同意之餘更坦言：「太痛苦喇，根本揀唔落手。」

有見及此，今年賽制的淘汰環節決定將導師排除在外。而第一輪比賽，99位參賽者會有分半鐘的自選表演項目以爭奪60個晉級名額。3位評判包括：歌手梁釗峰、填詞人兼DJ Oscar，以及導演何爵天會按燈決定參賽者去留，獲2盞或以上藍燈的參賽者可直接進入下一回合，而導師梁祖堯及Gin Lee可即時按燈表態，將參賽者搶入自己隊伍。只得一盞藍燈的參賽者則會跌入復活區，假若一盞藍燈也沒有的話，參賽者便要即時離開。今年更新增一個分Grade制度，比賽前99位參賽者會預先分為A、B、C和F Grade，這個級別會大大影響參賽者的《全民造星》之路。而為公平起見，3位評判在參賽者表演前並不知道其所屬級別。另外， 《全民造星VI》亦邀請不少星級評判團，在ViuTV的facebook官方網頁可見有伍詠薇、關智斌、阮小儀、鄧小巧、Serrini、RubberBand的6號和泥鯭等現身。

