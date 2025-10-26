鄭佩佩女兒原子鏸走出喪母之痛　抵港演迷你音樂劇重投演藝事業

鮮有在港露面的原子鏸（Marsha），近日低調來港舉行迷你音樂劇《My Bubble and Me》，去年因母親鄭佩佩離世而陷喪母之痛的原子鏸，經過調整之後逐漸走出低谷，日前排練音樂劇時表現專業，又演又唱多首英語歌曲，狀態甚佳。

原子鏸透露今次來港只是短暫逗留一星期，主要是來換身份證及探望爸爸，順道做一個音樂劇《My Bubble and Me》，原子鏸解釋：「音樂劇叫做《My Bubble and Me》，因為細個時候，成日活喺自己世界，每次遇到困難都好似將自己匿埋喺bubble裡面。」原子鏸續指音樂劇以她的真實故事作藍本：「內容講述我嚟香港生活嘅故事，當時媽咪叫我試下嚟香港發展，媽咪帶領我成為一個藝人。」雖然原子鏸沒有特別提及現時心情，但提起媽咪，仍然流露無限掛念之情。

老公仔仔同行

原子鏸對上一次在港演出已是2021年，她一直在美國有參演舞台劇及音樂劇，她表示：「一直都冇放棄過演藝事業，亦都唔會放棄，因為好鍾意演出，今次因為搵唔到場地，只能夠以小型形式進行，希望下年可以嚟港搞一個真正嘅騷，到時可能會喺香港同摩洛哥度舉行。而之後都會繼續做，計劃會做小朋友嘅音樂劇。」

移居摩洛哥的原子鏸，透露今次丈夫與四歲大仔仔Matys亦有來港：「仔仔好有表演慾，鍾意引人注意，佢喺摩洛哥參加咗好多課外活動，玩陶瓷、烹飪、功夫，佢打功夫時，仲識得話自己跟婆婆一樣都係打功夫。不過我就唔多想佢入行，但我亦唔介意，希望佢從事其他行業，因為演藝呢個行業好辛苦。」至於問到仔仔會否來看她的音樂劇？原子鏸表示不會帶他來看：「老公會嚟睇，不過小朋友就唔嚟，佢實在太活潑，所以我都生一個就夠，我老喇，哈哈！」