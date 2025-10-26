鍾欣潼超美生圖曝光曬美背震撼眼球　網民激讚：靚到迷一樣的存在

現年44歲的阿嬌鍾欣潼入行多年以來身形一直備受外界關注，年前曾一度脹爆，參加了《乘風破浪的姐姐》第三季激瘦13公斤，但年初舉行Twins演唱會時又復胖。近月阿嬌再努力減肥瘦身成功，日前現身英皇集團主席楊受成與太太陸小曼結婚40周年紅寶石婚晚宴時，以一襲露背晚裝亮相，而在星級經理人霍汶希（Mani）分享的片段中，曝光了阿嬌的生圖狀態，驚艷大批網民！

阿嬌近日瘦身成功。(抖音)

阿嬌瘦身成功後，不時在小紅書派福利。(小紅書)

在Mani的片段中記錄了晚宴當晚的片段，當中見到大批英皇藝人，而瘦身成功的阿嬌就穿上黑色露背低胸晚裝亮相。阿嬌見到Mani立即上前擁抱，Mani立即表示：「你有冇見過咁靚嘅女仔啊？未見過呢？係阿嬌！好靚啊呢！」而一頭烏黑長直髮的阿嬌即被Mani讚到眉開眼笑。

Mani分享了英皇集團主席楊受成與太太陸小曼結婚40周年紅寶石婚晚宴當晚的片段。（小紅書）

阿嬌的零濾鏡生圖驚艷大批網民！（小紅書）

網民大讚Mani都好靚！（小紅書）

有大批網民看到阿嬌的片段後都被驚艷，更大讚阿嬌現時的狀態是最健康最美麗：「皮膚這麽好頭發這麽多人與人之間的差距怎麽這麽大」、「美到發光的是阿嬌啊」、「霍希汶已經好靚了 阿嬌一轉過來！！！」、「阿嬌真的是靚到迷一樣的存在 這麽多年了還這麽年輕漂亮 一點也不老」、「最重要是靚得自然 呢個年紀 完全無科技感」、「臉在江山在」、「連牙齒都好看到恰到好處」。