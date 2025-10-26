英國姜糖冇錢返港睇騷感嘆窮人勿追星　姜濤霸氣親回：我請你來唄

姜濤日前宣布將於12月18至21日在亞博舉行4場個人演唱會，當然有不少姜糖已經蓄勢待發要搶飛，不過有一位身處海外的粉絲就在網上發文呻冇得睇，表示：「就說窮人不要迷上追星。」

姜濤日前宣布將於12月18至21日在亞博舉行4場個人演唱會。（IG@keung_show）

有一位身處海外的姜糖就在網上發文呻冇得睇，表示：「就說窮人不要迷上追星。」（資料圖片）

疑為身處海外的粉絲發文表示：「其實對比一年見不到一次的感覺，我是覺得抱歉，抱歉我追了這麼久，卻不能見證著他的成長。我比誰都要想他，就說窮人不要迷上追星，看著朋友都回去，我自己出著錢、支持著、應援著，我卻還是沒能見上面」，從留言推斷這名姜糖應是英國留學生，回港睇騷除了要支付門票錢，還有來回機票錢，費用非人人可承擔。

有粉絲慨嘆「就說窮人不要迷上追星，看著朋友都回去，我自己出著錢、支持著、應援著，我卻還是沒能見上面」，獲姜濤親自回覆。

而姜濤竟親自回覆這名粉絲，留言：「我請你來唄」，這位姜糖受寵若驚，感動不已：「我手好震……我……我愛你呀」姜濤及後再向這名歌迷保證：「我說真的，你待會單獨訊息我，我看看怎樣安排」，寵粉程度滿分，更有粉絲引用其歌名讚姜濤「好得太過份！」

得知姜糖預算有限，姜濤霸氣回覆：「我請你來唄」更再三保證是真的，叫該歌迷私訊自己。（Threads@keung_show）

此外，有其他海外姜糖留言：「我都無錢，凍天兩度都唔開暖氣，省點錢，買左機票返香港lu.比人話我嘥錢睇concert. 但我覺得值。 其他地方慳，食物都買快到期減價的黃label。」姜濤再次「姜man」上身叮囑：「千萬不要委屈自己，沒有人比你自己重要。」有不少海外姜糖都希望姜濤可以去自己身處的國家演出，而他回應英國姜糖時就預告：「明年～」