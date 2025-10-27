「惡樣影帝」內地狂吸金捐助寺廟　榮升法會VIP供花赤腳行紅地氈

現年63歲的吳鎮宇，曾以電影《鎗火》奪得《第37屆台灣電影金馬獎》「最佳男主角」，並憑電影《公元2000》獲《香港電影金像獎》「最佳男配角」，影視圈成績斐然。劇集方面，吳鎮宇在《難兄難弟》中誓言的「謝源」，及《衝上雲霄》裡面的「Sam哥」為其經典角色。近年吳鎮宇長駐內地吸金，綜藝、電影等多線齊發，撈得風山水起。他又在《導演請指教》中出任參賽導演，以及在《演技派》和《無限超越班》第一、二季中擔任評審導師，憑出色演技被後輩演員視為演技模範。吳鎮宇事業有成，另一出名的是性格火爆，曾被舊愛李婉華數臭牌氣差，拍拖期間嗌交更會扔東西。近年吳鎮宇一改臭脾氣，被指外表慈祥不少。篤信佛教多年的他現身內地西雙版納大法會，赤腳捧花走紅地氈，非常虔誠！

吳鎮宇近來高調現身西雙版納大金塔寺現身大法會。吳鎮宇一身黑衣，手持捧花，赤腳走在紅地氈上。吳鎮宇供花時排場十足，前方有人帶領，後面則專人為他撐傘。吳鎮宇小心翼翼地前行，嚴肅又虔誠，面容慈祥。現場有大批信眾，吳鎮宇坐在前方第一排，面向僧眾，屬VIP位置，一頭中長髮的兒子費曼乖乖坐在爸爸旁邊。有人估計吳鎮宇是大功德主，故待遇優厚。吳鎮宇獲激讚老去也很靚仔，氣場十足！

吳鎮宇曾被曝光短期剃頭出家的照片。吳鎮宇曾透露多年前在妙法寺出家，他表示只是一次短期的幾日修行：「都要跟足剃晒頭、誦經，叫做了解多啲。」吳鎮宇2001年曾表示考慮在50歲後出家做一、兩年和尚，當時他說：「我女友都係佛教徒，所以好明白我，我只係想搵個師傅進修，唔會長期出家，一定會還俗，因為我仲要回饋社會，唔會一走了之。」

