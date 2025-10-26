娛圈模範夫妻慶祝結婚11周年極具儀式感　煙花綻放下情深一吻

黃依汶（Emme）（前名黄伊汶）2014年與酷似李小龍的「小龍」陳國坤結婚，他們一向好重視結婚周年紀念日，去年特別拍攝一輯富電影感婚照，黃依汶大騷索爆身材，就連9歲兒子陳真亦一同拍攝，兩父子如同餅印一樣chok到爆！來到今年結婚11周年，二人決定回歸大自然享受二人世界，昨日（25日）黃依汶在社交平台上載與老公慶祝片段，在無敵大窗前欣賞煙花綻放，重現當年在峇里婚宴煙花下情深一吻的浪漫時刻。

陳國坤和黃依汶2014年結婚。（微博@陳國坤）

難忘婚禮。（微博圖片）

黃依汶與陳國坤婚去年再婚照，慶祝結婚10周年。（IG@wongemme）

黃依汶嘅囝囝陳真都好大個仔，一家人舉杯為媽媽賀壽。（IG@wongemme）

黃依汶在台上講話，身後疑曬父母年輕時舊照，好青澀。（IG@wongemme）

陳國坤早為太太預備結婚周年的慶祝節目，他與太太黃依汶在一間附有無敵大浴缸的房間內，鏡頭從後面拍攝二人背影，黃依汶穿上短褲露出招牌長腿，夫妻二人一齊欣賞戶外煙花盛放。期間黃依汶開心到彎下身子，陳國坤舉起紅酒杯後，望住太太情深一吻，甜蜜指數爆燈！黃依汶寫道：「Our 4018 days Anniversary ❤️繼續合作愉快🤝#11周年 #鋼婚快樂。」

陳國坤同黃依汶慶祝結婚11周年。（IG@wongemme）

好驚喜。（IG@wongemme）

舉杯慶祝。（IG@wongemme）

kiss。（IG@wongemme）

現年44歲的黃依汶（Emme）（前名黄伊汶）是已故綽號「尖東之虎」黃俊的女兒，千禧年代以歌手身份出道，憑歌曲《戒男》及《好睇》上位，有「少男殺手」稱號。2009年黃依汶淡出娛樂圈後曾做手錶生意，但為專心相夫教子，年前已將生意賣盤。

50歲的陳國坤曾透露在兩年內向黃依汶求婚4次，最後才成功抱得美人歸，兩人在2014年於峇里島拉埋天窗。雖然近年陳國坤經常在內地工作，但一有時間就會回港陪老婆同囝囝，而黃伊汶亦會帶埋囝囝去探班，享受天倫之樂！遺傳了父母優良基因的陳真，人仔細細已經十分靚仔，眼大大又識Chok爆擺pose，成功俘虜大批粉絲，他更遺傳了爸爸的武術天分，自小已經學功夫，絕對是有板有眼！

黃伊汶2014年尾與陳國坤（小龍）在峇里島完婚，16年誕下兒子陳真。（IG：@wongemme）

早前一家三口去旅行。（IG@wongemme）

早前一家三口去旅行。（IG@wongemme）

陳真好靚仔！（IG@wongemme）