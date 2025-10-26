TVB老戲骨首度參演內地微短劇緊貼潮流　眼神驚艷網友：氣場強大

65歲李子雄憑經典電影《英雄本色》大奸角一舉成名，獲1987年香港電影金像獎「最佳新人」。後來李子雄在電視圈中演盡經典反派角色，收穫「TVB御用奸人」之稱。李子雄多年來專注內地發展吸金，與比他小20歲、有「回族第一美女」之稱的內地女星太太法提麥．雅琦（王雅琦），婚後定居北京，再移居住海南島三層高別墅，2018年老來得子，生活美滿。近年微短劇大行其道，緊貼潮流的李子雄首次驚現微短劇演皇帝，更被爆激讚微短劇似「港式茶餐廳的菠蘿包」，短短幾分鐘將角色演繹到位，有一定難度！

李子雄在《英雄本色》入面演反派。(電影截圖)

李子雄蹲地打蛋。（抖音）

李子雄近日現身內地微短劇《怪力侍衛陳思思》，為古代穿越戀愛喜劇。在抖音公開的短劇片段中，李子雄在劇中飾演霸氣的皇帝，與內地年輕演員合作，並用廣東話講對白。經驗十足的李子雄一出場氣場演技驚艷網友，「第一次見到有港台明星加入，出演短劇」、「老戲骨李子雄老師的眼神戲，自帶貴氣」、「不愧是港台老戲骨，就這眼神就夠內地學十年八年」、「老戲骨氣場真強大」。

李子雄一家人。（資料圖片）

李子雄首次參演微短劇，透過官方帳號激讚微短劇演繹角色有難度：「別小看短劇，它像港式茶餐廳的菠蘿包，短短幾分鐘要表皮酥脆、內裡綿軟。」

李子雄緊貼潮流，首次參演微短劇。（抖音）

一出場已氣場十足。（抖音）

李子雄演皇帝。（抖音）

李子雄激讚微短劇似港式菠蘿包。（抖音）

李子雄同老婆法提麥．雅琦（王雅琦）相差20歲。（微博@法提麥雅琦）

李子雄健身影片。（抖音影片）

