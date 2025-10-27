林盛斌大女林霏兒回應「係坦克係X」外貌惡評　竟高EQ自覺好彩

林盛斌（阿Bob）的大女林霏兒（Faye)，近日在社交平台公開透露遭受網民性騷擾，黑底紅字怒斥對方：「骯髒過份」，並強調為自身及香港女性發聲，直言：「太過分，有必要講出嚟」！另外有網民就針對她的外型作出批評，表示：「咁嘅樣都食得落，邊位仁兄咁樣為民除害，香港政府應該要頒個大紫荊勳章畀佢。」阿Bob愛女心切，日前就撰長文與網民駁火。

為人父親的Bob就不值女兒被網上欺凌，撰長文為她發聲。（IG@bob_lamshingbun）

面對網民無緣無故人身攻擊，年僅17歲的Faye處理得相當成熟，她發文引述網民的難聽說話：「Faye！佢哋話你係『坦克』話你係X話你肥話你樣衰啊！」但竟得體回應：「哇！好彩啫！」她解釋：「梗係好彩啦！好彩佢哋唔係話我唔善良，好彩佢哋唔係話我冇家教，好彩佢哋唔係話我對人冇愛，好彩佢哋只係批評我嘅身材樣貌、相片，因為去到最後，真正嘅美麗，係對自己嘅肯定，對自己、對愛自己嘅人有愛，我依舊被愛，依舊活得精彩！」

Faye不僅表達對愛自己的人的愛，更祝福批評及不喜歡自己的人，都可以得到愛和想要的幸福，續說：「I wish you love.」實在非常大方！她貼出嘟嘴照，手寫上：「You are loved by Faye!」亦附上一張妹妹林機兒（Kaye）的手寫紙條，對方表示若Faye需要有人傾訴、需要擁抱時，自己都一定會在；又希望「那些人」可以得到快樂，因為她相信他們現時並不快樂，溫暖字句足見姊妹情深。Bob都有留言讚大女：「原來你先至係正能量大師👍👍👍有料，跟你學嘢🥰🥰🥰」

