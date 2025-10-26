傅穎缺席Cookies演唱會合體真相曝光　稱冇隔夜仇：唔想又返轉頭

相隔9年，傅穎（Theresa，現名傅寶誼）再於香港舉辦粉絲見面會。Cookies自2011年各散東西後，組合中幾位成員感情依然不錯。今年三月Cookies的其中7位成員鄧麗欣、楊愛瑾、吳雨霏、馬思恆、陳素瑩、何綺玲、區文詩一同在Stephy第3場演唱會合體現身，但唯獨是傅穎及蒲茜兒（Serena）沒有出席。今日（26/10）傅穎接受訪問時，就正面回答了沒有出席的原因。



傅穎接受訪問時，透露改名的原因是因為過了40歲後，想有一個新開始，更表示因兒時被稱做「泳褲」而不太喜歡傅穎這個名字。有記者問，為甚麼入行前沒有改名，她解釋說，因為當時未有改名的想法。

相隔多年，再次與粉絲聚會，傅穎坦言粉絲拿家人、小朋友的照片與她分享。她感嘆原來粉絲們已經長大。訪問中，談及感情事時，她表示早年曾有男朋友，後來因生活不合而分手，近年已將生活重心放在「搞錢」一事上。「（有追求者？）都唔算落閘，但係唔係好適合嘅時候，都會叫佢唔好諗過隔籬。我覺得只能夠自己取悅自己，其他人都幫唔到。（上一段感情好傷？）一啲都唔傷，上一個男朋友都好好。如果咁啱有個人出現而我又好鍾意佢，咁可能就係我還債嘅時機。（結婚？）可能就係結婚啦。」

早前Cookies合體獨缺傅穎及蒲茜兒，有網民會說她們未和解。不過她就表示，自己開Live時也曾公開表示過想去加入，遺憾只是工作安排不允許。「我咁多年仲記得佢？唔係話我唔記住，而係恩怨，你唔會永遠都喺心入面，因為呢樣嘢好佔據你個心嘅空間，好消耗你嘅能量，係唔需要記住。喺我心目中過咗好耐，唔想又返返轉頭。（會唔會冇機會合體？）呢個世界冇絕對嘅，我唔會講死冇機會，但係呢個機會係需要一啲契機，機緣先會發生。」

她表示，Stephy方面曾透露一位同事接觸她，但因為工作關係而未能出席「合體」。記者問是什麼原因，她回答：「梗係重要啦，因為收咗錢做直播。我係咪講得太直接？」她坦言，一開始時未知工作日子，但知道後發現工作與演唱會日期撞期：「嗰日嘅直播唔係當天嘅直播，但係嗰日我要見個品牌方，第二日做直播。」鄧麗欣親解Cookies唔齊人之謎 每晚重溫性感舞蹈片段

最近有一位叫「謝利」的網紅與她合照後，在threads上分享並寫道：「Hi Stephy」。Theresa表示當天那位「謝利」合照時的確認得她是Theresa而非Stephy，及後有新聞後，才從朋友口中得知。「呢個都係流量嘅世代，但係我確實係唔識佢。（有冇嬲佢？）梗係冇啦，呢啲嘢邊值得擺喺心入面嬲呀？唔需要啦，你明白點解㗎嘛。（嬲嘅資格都冇？）嗱，唔可以咁講嘅。即係而家要令到我好嬲嘅嘢好少。」

她也對記者笑言：「你可以挑戰吓我嘅。（挑戰緊！）其實我好需要一啲挑戰自己嘅人喺身邊，因為佢哋幫助我哋去脫敏。」旅遊KOL偶遇傅穎寫成「Hi Stephy」 玩膠變抽火水網民炮轟不尊重

