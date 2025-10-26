《聲夢》張馳豪直認少見離巢炎明熹　難約見面：試過幾次都夾唔到

憑《聲夢傳奇》出道，現年30歲的張馳豪（Aska）近年備受TVB力捧，早前更在台慶宣傳片中被封為「重點力捧新星」，與周嘉洛和阮浩棕等人睇齊，人氣急升。今日（26日）張馳豪現身將軍澳一商場出席活動，接受《香港01》訪問時，就直言該稱號令他「有啲壓力」，但會視為動力。

不過，講到同期《聲夢》好友，張馳豪就罕有地提到炎明熹（Gigi），更說到二人近況。《聲夢》一班學員出道至今已近四年，感情一向要好。不過隨著炎明熹和姚焯菲等人組成的「After Class」成員各自發展，加上炎明熹被雪超過一年後決定往「外闖」，其實大家一直都默默關注他們的友情是否會因此而起變化。

張馳豪被問到最近有否約炎明熹等好友見面，因以往萬聖節都有一起去玩。張馳豪坦言「難約咗好多」：「試過幾次（約出嚟），但係大家都夾唔到時間，可能工作真係忙咗。」當被問到與炎明熹「唔同公司」後會否影響友情時，張馳豪立即力證友情不變：「唔關事！我覺得好似大學朋友咁，佢哋去咗唔同公司做嘢，你哋嘅友情會唔會變？我覺得（呢啲）唔關事。」

不過，張馳豪亦直認「少見咗炎明熹」，但他隨即為這段友情落了新定義，大派「好友卡」：「有啲朋友，你就算可能幾年見一次，你都唔會覺得生疏，好似從來冇分開過咁。炎明熹都係其中一位咁樣嘅朋友。」他亦補充早前其實都有與炎明熹一齊食過飯，力證友情不變。

至於自己的事業，張馳豪被封為「力捧新星」後坦言有壓力，同時亦要面對負評。提到早前出席《叱咤》記者會的「牛牛裝」被網友狠批「奇怪」，張馳豪就顯得相當正面，笑言：「呢行做咩都有機會俾人鬧，冇得satisfy（滿足）到全部人。」看來張馳豪已經練成「強心臟」，面對網民的「酸言酸語」已經有防護罩，同時亦沒有忘記炎明熹這位「幾年見一次都OK」的好朋友。

