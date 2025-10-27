金式森林｜《Hands Up》美少女唔好睇漏眼　小學已想做演員唔講金

《金式森林》熱播中，劇中美女如雲，有陳曉華、莊子璇、何依婷、陳星妤、郭柏妍，還有德高望重的羅蘭姐，可謂是睇頭十足！但除了以上主角們，《金式森林》中亦有不少隱藏美少女，就例如曾經主持過兒童節目《Hands Up》，在劇中飾演的盧映彤（Skylar）也不可睇漏眼！



盧映彤（Skylar）仲有外號叫「止痛藥女郎」，原來係因為呢幕。（TVB圖片/《金式森林》）

盧映彤（Skylar）仲有外號叫「止痛藥女郎」，原來係因為呢幕。（TVB圖片/《金式森林》

盧映彤（Skylar）為2022年第32期無綫電視藝員訓練班學員的畢業生。昨日（26/10）《金式森林》宣傳活動上，她接受《香港01》訪問。她表示，自小六起在電視上見到范冰冰在幕前飾演「武則天」後，已愛上了當演員。「嗰陣時萌芽咗想做演員，又因為冇咩特別職業想做，所以就諗，做演員可以試吓唔同角色都幾好喎。入行都有個少少目標，如果小朋友睇到我嘅劇，都萌芽想做演員，咁我就係成功啦。」她也表示，現在的自己以佘詩曼為目標而努力。

盧映彤（Skylar）曾出演《你不是她》、《反黑英雄》、《黑色月光》、《愛·回家之開心速遞》、《俠醫》、《飛常日誌》及《金式森林》，仲識彈古箏，才藝多多。（TVB圖片）

她直言，加入TVB後令她改變了不少，也多了很多勇氣和膽量。問到會否遇上收入的問題，她也回答：「我而家仲讀緊書，下年先畢業。而家嘅收入係多咗零用錢，暫時都係OK嘅。」她透露，現時正在修讀公開大學的Marketing Year 4。

盧映彤今年23歲，相當年輕。（陳順禎 攝）

左上角就係盧映彤。（陳順禎 攝）

盧映彤（Skylar）曾主持《Hands Up》。（截圖）

入行會否家人反對？她坦言，自己反而有家人的支持。「演員係我有興趣嘅嘢，唔似係返緊工，係做緊自己鍾意做嘅嘢，好似上緊興趣班咁，所以我覺得一啲都唔辛苦。暫時嚟講，媽咪都幾支持我做呢一行，佢知道呢一行有好多唔同變化。我讀緊書，問佢我可唔可以入嚟做，佢都好支持。」

盧映彤。（IG@skylar._.lyt）

