大J自爆花了7位數字成功找到代母產子　網民狠批兼狂轟道德問題

人稱「大J」的網紅周世鏗，與日藉太太Mai結婚5年兼移居日本，婚姻生活雖然美滿，但就一直有一點問題未能解決。最近，大J拍片指這個問題花了145萬來「解決」，到底是什麼問題？其實是生育這個問題。

大J早前在影片中透露自己與太太在婚後曾試過中醫調理、針灸等不同方法去幫助懷孕，但可惜都能成功。大J更指曾花150萬港元做了6次試管嬰兒，但均失敗，所以他們決定遠赴美國找代母產子，大J太太更表示不會用自己的卵子。

事隔5個月，大J拍片宣布已成功找到代母，他細數花錢找代母的詳細內容，包括他在台北婦科診所留精子、檢查及送付美國，並指合共花費了145萬港元：「至於我哋搵代母呢件事，到底使咗幾多錢：我哋TOTAL買咗24粒卵子，嗰度要$46,650美金。代母招募和背景調查各方面，我哋用咗$51,650美金。跟代母之間的法律合約，及所有相關文件，用咗$11,450美金。代母薪酬要$75,000美金。總數是$187,750美金，大約港幣145萬。」雖然大J成功找到代母產子是一件令人興奮的事，但另一方面亦有網民就道德方面狠批兼狂轟。